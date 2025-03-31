Появилось жуткое видео прибытия главаря банды "Трен де Арагуа" в Сальвадор из США после депортаций Трампа

Трамп депортировал в Сальвадор еще 17 бандитов с предполагаемым главарем

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в воскресенье вечером американские военные переправили из Гуантанамо в Сальвадор еще одну группу из 17 членов банд "Трен де Арагуа" и МС-13.

Об этом он написал в соцсети Х. Также Рубио добавил, что среди них были убийцы и насильники.

"Вчера вечером в ходе успешной контртеррористической операции, проведенной совместно с нашими союзниками в Сальвадоре, военные США вывезли группу из 17 жестоких преступников из организаций "Трен де Арагуа" и MS-13, включая убийц и насильников", – говорится в публикации.

Американский чиновник добавил, что для обеспечения безопасности американского народа президент Трамп признал Tren de Aragua и MS-13 иностранными террористическими организациями. По его словам, эти преступники больше не будут терроризировать общины и граждан США.

Президент Сальвадора Наиб Букеле подтвердил операцию и опубликовал видео, на котором бандитов выводят из самолета ВВС США и доставляют в тюрьму Сальвадора. На видео видно, как вооруженные до зубов полицейские доставляют в печально известную тюрьму мужчин в наручниках и кандалах. Затем им бреют головы и бросают за решетку.

Среди переведенных в Сальвадор был Кейвис Хесус Арречедер Васкес, гражданин Венесуэлы и предполагаемый лидер "Трен де Арагуа", сообщили Fox News высокопоставленные чиновники Белого дома. Ему предъявлены два уголовных обвинения, связанных с намерением продать наркотики.

Кейвис Гесус Арречедер Васкес

"Чиновники заявили, что среди депортированных еще шесть предполагаемых членов Tren de Aragua. Все переведенные лица были гражданами Венесуэлы или Сальвадора. Некоторым предъявлены уголовные обвинения, в то время как большинство были осуждены", – говорится в статье.

Ранее администрация Трампа депортировала сотни предполагаемых преступников-нелегалов в Сальвадор, где они содержатся в печально известном Центре содержания под стражей террористов.

Также в Белом доме рассказали о первых 50 днях Дональда Трампа в должности президента США и назвали 50 его побед. Некоторые из них выглядят очень сомнительно.