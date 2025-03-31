Появилось жуткое видео прибытия главаря банды "Трен де Арагуа" в Сальвадор из США после депортаций Трампа
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Трамп депортировал в Сальвадор еще 17 бандитов с предполагаемым главарем
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в воскресенье вечером американские военные переправили из Гуантанамо в Сальвадор еще одну группу из 17 членов банд "Трен де Арагуа" и МС-13.
Об этом он написал в соцсети Х. Также Рубио добавил, что среди них были убийцы и насильники.
"Вчера вечером в ходе успешной контртеррористической операции, проведенной совместно с нашими союзниками в Сальвадоре, военные США вывезли группу из 17 жестоких преступников из организаций "Трен де Арагуа" и MS-13, включая убийц и насильников", – говорится в публикации.
Американский чиновник добавил, что для обеспечения безопасности американского народа президент Трамп признал Tren de Aragua и MS-13 иностранными террористическими организациями. По его словам, эти преступники больше не будут терроризировать общины и граждан США.
Президент Сальвадора Наиб Букеле подтвердил операцию и опубликовал видео, на котором бандитов выводят из самолета ВВС США и доставляют в тюрьму Сальвадора. На видео видно, как вооруженные до зубов полицейские доставляют в печально известную тюрьму мужчин в наручниках и кандалах. Затем им бреют головы и бросают за решетку.
Среди переведенных в Сальвадор был Кейвис Хесус Арречедер Васкес, гражданин Венесуэлы и предполагаемый лидер "Трен де Арагуа", сообщили Fox News высокопоставленные чиновники Белого дома. Ему предъявлены два уголовных обвинения, связанных с намерением продать наркотики.
"Чиновники заявили, что среди депортированных еще шесть предполагаемых членов Tren de Aragua. Все переведенные лица были гражданами Венесуэлы или Сальвадора. Некоторым предъявлены уголовные обвинения, в то время как большинство были осуждены", – говорится в статье.
Ранее администрация Трампа депортировала сотни предполагаемых преступников-нелегалов в Сальвадор, где они содержатся в печально известном Центре содержания под стражей террористов.
Также в Белом доме рассказали о первых 50 днях Дональда Трампа в должности президента США и назвали 50 его побед. Некоторые из них выглядят очень сомнительно.