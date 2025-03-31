Укр

Как выглядят украинские политики в стиле аниме: соцсети увлечены новым волшебным трендом от ИИ (фото)

Автор
Влад Перязев
Дата публикации
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Автор
Угадаете, кто это из политиков? Новость обновлена 31 марта 2025, 23:11
Угадаете, кто это из политиков?. Фото колаж "Телеграфа", ШИ

Стиль известной студии придает фотографиям ощущения сказки и ностальгии.

Вы, вероятно, заметили, что в последнее время Интернет переполнился картинками в стиле аниме. В них можно угадать фотографии звезд, мемы или фильмы. Это новый тренд, который стал возможным после очередного впечатляющего обновления генератора картинок Sora от Open AI, уже продемонстрировавшего нам свои умения делать мемы о Путине.

Обновленная нейросеть не только умеет создавать изображения с текстом на украинском языке, что уже необычайный прорыв. Она еще и отлично меняет стили фото. Одним из ярких примеров – превращение реальных фотографий в мультфильмы известной студии Ghibli.

Вы знаете ее по хитам "Унесенные привидениями" или "Ходячий замок", которые создал легендарный мультипликатор Хаяо Миядзаки. "Телеграф" также решил поэкспериментировать и попросил Sora воспроизвести наших политиков и известных людей в стиле самого популярного аниме.

Глава ОП Андрей Ермак в стиле студии Ghibli
Глава ОП Андрей Ермак
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в стиле студии Ghibli
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук

Отметим, что этот тренд уже окрестили "ghiblification" или "гиблификация". Эстетика мультфильмов Миядзаки передает особую атмосферу детства и сказки. Нейросеть, изучившая этот стиль в деталях, передает черты Ghibli людям и вещам на фото и те становятся очень симпатичными.

Глава ГУР Кирилл Буданов в стиле студии Ghibli
Глава ГУР Кирилл Буданов
Глава СБУ Василий Малюк в стиле студии Ghibli задерживает "крысу" в СБУ
Глава СБУ Василий Малюк во время задержания "крысы"

Еще один феномен этого тренда – новые возможности ИИ от Open AI. Нейросеть очень точно передает детали, что и создает вау-эффект. Обратите внимание, как точно Sora пытается воспроизвести осанку, взгляд, аксессуары или одежду.

Эксминистр иностранных дел Дмитрий Кулеба в стиле студии Ghibli
Эксминистр иностранных дел Дмитрий Кулеба
Главнокомандующий Александр Сырский в стиле студии Ghibli
Главнокомандующий Александр Сырский в мультяшном стиле также выглядит волевым и сосредоточенным
Сергей Притула в стиле студии Ghibli
Сергей Притула
Виталий Кличко в стиле студии Ghibli
Мэр Киева Виталий Кличко
Народный депутат Юлия Тимошенко в стиле студии Ghibli
Народный депутат Юлия Тимошенко
5-й президент Петр Порошенко в стиле студии Ghibli
5-й президент Петр Порошенко
Народная депутат Марьяна Безугла в стиле студии Ghibli
Народная депутат Марьяна Безуглая
Одиозный нардеп Николай Тищенко в стиле студии Ghibli
Одиозный нардеп Николай Тищенко

Напомним, ранее "Телеграф" с помощью ИИ показывал, как выглядят в реальности герои украинских мультфильмов. Также мы смогли увидеть, как выглядел Дональд Трамп на холстах известных художников.

Теги:
#Юлия Тимошенко #Порошенко #Искусственный интеллект #Тищенко #ИИ #Андрей Ермак