Как выглядят украинские политики в стиле аниме: соцсети увлечены новым волшебным трендом от ИИ (фото)

Стиль известной студии придает фотографиям ощущения сказки и ностальгии.

Вы, вероятно, заметили, что в последнее время Интернет переполнился картинками в стиле аниме. В них можно угадать фотографии звезд, мемы или фильмы. Это новый тренд, который стал возможным после очередного впечатляющего обновления генератора картинок Sora от Open AI, уже продемонстрировавшего нам свои умения делать мемы о Путине.

Обновленная нейросеть не только умеет создавать изображения с текстом на украинском языке, что уже необычайный прорыв. Она еще и отлично меняет стили фото. Одним из ярких примеров – превращение реальных фотографий в мультфильмы известной студии Ghibli.

Вы знаете ее по хитам "Унесенные привидениями" или "Ходячий замок", которые создал легендарный мультипликатор Хаяо Миядзаки. "Телеграф" также решил поэкспериментировать и попросил Sora воспроизвести наших политиков и известных людей в стиле самого популярного аниме.

Глава ОП Андрей Ермак

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук

Отметим, что этот тренд уже окрестили "ghiblification" или "гиблификация". Эстетика мультфильмов Миядзаки передает особую атмосферу детства и сказки. Нейросеть, изучившая этот стиль в деталях, передает черты Ghibli людям и вещам на фото и те становятся очень симпатичными.

Глава ГУР Кирилл Буданов

Глава СБУ Василий Малюк во время задержания "крысы"

Еще один феномен этого тренда – новые возможности ИИ от Open AI. Нейросеть очень точно передает детали, что и создает вау-эффект. Обратите внимание, как точно Sora пытается воспроизвести осанку, взгляд, аксессуары или одежду.

Эксминистр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Главнокомандующий Александр Сырский в мультяшном стиле также выглядит волевым и сосредоточенным

Сергей Притула

Мэр Киева Виталий Кличко

Народный депутат Юлия Тимошенко

5-й президент Петр Порошенко

Народная депутат Марьяна Безуглая

Одиозный нардеп Николай Тищенко

Напомним, ранее "Телеграф" с помощью ИИ показывал, как выглядят в реальности герои украинских мультфильмов. Также мы смогли увидеть, как выглядел Дональд Трамп на холстах известных художников.