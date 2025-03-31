Путина окружает "пятерка апокалипсиса", которая за войну вопреки всему: названы фамилии

Самые влиятельные олигархи и силовики рискуют потерять все

После президентских выборов в России 2024 года Владимир Путин окончательно консолидировал власть, обнулив все предварительные договоренности с элитами. Это запустило новую волну реприватизации – процесса, фактически лишающего олигархов и чиновников их активов, если они не отвечают интересам Кремля.

Об этом журналисты "Телеграфа" узнали во время презентации исследования "Реприватизация в России и снятия санкций. Сработает ли новая игра Путина?", где выступал политолог Владимир Денисенко.

"С этого момента правила игры де-факто перестали существовать. Теперь даже самые влиятельные фигуры могут потерять свое состояние за неправильные взгляды или отклонения от линии Кремля. Это касается не только олигархов, которые и так давно потеряли политическое влияние, но и ближайшего окружения Путина", – отметил Денисенко.

Показательным шагом стало смещение Николая Патрушева с должности секретаря Совета безопасности РФ и его перевода на менее влиятельную роль. Это сигнал другим силовикам: никто не застрахован от падения.

"Сегодня вокруг Путина сформировалась новая группа из 20 человек – условных "хранителей президента". Их главная цель – обеспечить ему долгую и комфортную жизнь у власти. Все, кто этому противоречат, автоматически попадают в зону риска", – объясняет Денисенко.

В эти "охранники" входят премьер-министр, министр обороны, мэр Москвы и ряд силовиков. В то же время, активную роль в реприватизации играет так называемая "пятерка апокалипсиса" : Чемезов, Патрушев, Кириенко, Ковальчуки и Ушаков. Именно они сейчас получают больше выгоды от передела собственности.

По мнению эксперта, процесс реприватизации может обострить конфликты в верхушке российских властей, ведь не все влиятельные игроки готовы мириться с новыми реалиями.

Кроме того, по словам политолога Вадима Денисенко, хотя вопрос преемника Путина в России публично под жестким запретом, политические элиты уже мыслят в категориях будущего без него. Они не планируют немедленного переворота, но активно выстраивают альянсы, ослабляя конкурентов и укрепляя свои позиции на случай ухода президента.

"Тема преемника не просто табуирована – ее даже упоминание может быть опасным. Но элиты уже начинают готовиться к периоду после Путина. Они рассчитывают, что рано или поздно возраст и болезни сделают свое дело, поэтому выстраивают новую конфигурацию сил", – отметил Денисенко.

Это означает, что в ближайшие годы могут произойти серьезные внутренние перестановки, которые повлияют не только на внутреннюю политику, но и на международные отношения России.

"Это не значит, что кто-то уже готовит заговор или переворот. Но все понимают: Путин не вечен. Поэтому элиты сейчас играют в длинную игру, формируя альянсы, которые помогут им выжить в постпутинской России", — подытожил эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что компании из США стали крупнейшими налогоплательщиками в России. По данным Йельской школы менеджмента не менее 123 крупных компаний из США все еще работают в России.