ФЛПов с 1 апреля ждут изменения: что важно знать

С 1 апреля 2025 г. физические лица-предприниматели третьей группы должны подавать обновленную форму налоговой декларации. Новый документ впервые будет содержать расчет к уплате военного сбора.

Об этом говорится в обновленном налоговом разъяснении. Подать декларацию ФЛП должны до 12 мая, а уплатить единый налог и военный сбор — до 20 мая. Размер военного сбора этой группы составляет 1% от дохода. Также все предприниматели, независимо от группы, должны оплатить ЕСВ не позднее 21 апреля. Минимальная сумма за квартал — 5280 грн.

Единый социальный взнос в 2025 году обязателен даже при отсутствии дохода. Исключение имеют только пенсионеры, мобилизованные, пленные, лица с инвалидностью и имеющие основное место работы с оплатой ЕСВ. Сумма ЕСВ составляет 22% от базы, которая не может быть меньше минимальной зарплаты — 8000 грн. Таким образом, ежемесячно ФЛП платит не менее 1760 грн.

ФЛП первой группы в 2025 году будет платить 1760 грн ЕСВ и 800 грн военного сбора (10% от минимальной зарплаты). Ежемесячная нагрузка – 2560 грн, годовая – 30 720 грн.

ФЛП второй группы будет платить те же 1760 грн ЕСВ и 800 грн военного сбора — 4160 грн в месяц. Это втрое больше, чем в прошлом. За год – почти 50 тысяч гривен.

Для ФЛП третьей группы действует 1% военного сбора от дохода и 1760 грн ЕСВ ежемесячно. Также с 2025 года установлена новая максимальная база для ЕСВ — 160 000 грн (20 минимальных зарплат), а значит, и максимальный ежемесячный ЕСВ — 35 200 грн. В годовом исчислении это более 422 000 грн.

В случае несвоевременной уплаты ЕСВ налагается штраф в размере 20% от неуплаченной суммы плюс 0,1% пени за каждый день просрочки. За несвоевременную оплату военного сбора ФЛП I и II групп грозит штраф 50% от суммы, то есть 400 грн.

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