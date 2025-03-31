Зеленский не пойдет на второй срок? ВВС выяснила новые детали по "подготовке" к выборам

В ЦИК также сделали важное заявление

В Офисе президента (ОП) опровергли данные материала The Economist, что глава государства Владимир Зеленский готовится идти на второй срок на президентских выборах в июле. Однако в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) также сделали важное заявление.

Об этом пишет BBC Украина, ссылаясь на источники в ОП. Оказалось, что указанного в СМИ совещания на самом деле не было.

К тому же в ЦИК уверены, что президентские выборы в Украине после отмены военного положения требуют внесения изменений в законодательство и восстановление инфраструктуры. Как рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Сергей Дубовик в комментарии Суспільному, без этих изменений трудно определить точные сроки выборов, особенно это касается голосования за рубежом и в армии.

Дубовик добавляет, что в ЦИК будет месяц на оглашение начала избирательного процесса после отмены военного положения. К выборам в Украине следует подготовить не только инфраструктуру, но и полностью переформатировать избирательный процесс и подстроить его под послевоенные реалии.

"Нужны изменения в законодательство. Над ними стоило бы работать уже сейчас, не ожидая завершения военного положения. Это касается и порядка образования зарубежных избирательных участков, в таком случае дополнительных, которые нужны не только на послевоенных выборах", — подчеркнул Дубовик.

Какие изменения следует внести:

голосование на зарубежных участках;

голосование в воинских частях, потому что после отмены военного положения армия будет уменьшаться постепенно и часть людей будет оставаться в армии даже во время выборов;

технологические вопросы, упрощение отдельных процедур, комплектование избирательных комиссий и т.д.

По мнению заместителя председателя ЦИК, трудно говорить о сроках проведения выборов, учитывая количество людей в армии и за рубежом. Но пол года – это "умный" срок, если учтут все изменения в избирательный процесс.

В то же время, запуск избирательного процесса не возможен одновременно с прекращением российско-украинской войны. По словам Дубовика, даже военное положение не будет отменено "сразу".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный искренне ответил, собирается ли баллотироваться на следующих выборах.