Зеленский не пойдет на второй срок? ВВС выяснила новые детали по "подготовке" к выборам
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 4225
В ЦИК также сделали важное заявление
В Офисе президента (ОП) опровергли данные материала The Economist, что глава государства Владимир Зеленский готовится идти на второй срок на президентских выборах в июле. Однако в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) также сделали важное заявление.
Об этом пишет BBC Украина, ссылаясь на источники в ОП. Оказалось, что указанного в СМИ совещания на самом деле не было.
К тому же в ЦИК уверены, что президентские выборы в Украине после отмены военного положения требуют внесения изменений в законодательство и восстановление инфраструктуры. Как рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Сергей Дубовик в комментарии Суспільному, без этих изменений трудно определить точные сроки выборов, особенно это касается голосования за рубежом и в армии.
Дубовик добавляет, что в ЦИК будет месяц на оглашение начала избирательного процесса после отмены военного положения. К выборам в Украине следует подготовить не только инфраструктуру, но и полностью переформатировать избирательный процесс и подстроить его под послевоенные реалии.
"Нужны изменения в законодательство. Над ними стоило бы работать уже сейчас, не ожидая завершения военного положения. Это касается и порядка образования зарубежных избирательных участков, в таком случае дополнительных, которые нужны не только на послевоенных выборах", — подчеркнул Дубовик.
Какие изменения следует внести:
- голосование на зарубежных участках;
- голосование в воинских частях, потому что после отмены военного положения армия будет уменьшаться постепенно и часть людей будет оставаться в армии даже во время выборов;
- технологические вопросы, упрощение отдельных процедур, комплектование избирательных комиссий и т.д.
По мнению заместителя председателя ЦИК, трудно говорить о сроках проведения выборов, учитывая количество людей в армии и за рубежом. Но пол года – это "умный" срок, если учтут все изменения в избирательный процесс.
В то же время, запуск избирательного процесса не возможен одновременно с прекращением российско-украинской войны. По словам Дубовика, даже военное положение не будет отменено "сразу".
Ранее "Телеграф" рассказывал, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный искренне ответил, собирается ли баллотироваться на следующих выборах.