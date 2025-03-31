Трамп прозревает в отношении Путина? Да, но не совсем

Готов ли Трамп давить на российского диктатора?

"Можно ли доверять Путину", — кажется, именно таким вопросом в последние дни озадачился президент США Дональд Трамп. По крайней мере, именно это он спрашивал у своего финского коллеги Александра Стубба во время визита последнего в имение Мар-а-Лаго. Стубб, отлично понимая сущность российского диктатора, четко ответил: "Нет, нельзя".

За этим последовал телефонный разговор между Трампом и британским премьером Киром Стармером. Едва ли не впервые за все время в заявлении по результатам звонка речь шла о необходимости "продолжать коллективное давление на Путина" как общую позицию Вашингтона и Лондона.

В копилку к этому 30 марта Трамп рассказал СМИ, что был "очень зол" из-за последних заявлений Путина, который в очередной раз поставил под вопрос легитимность украинского президента Владимира Зеленского. Трамп добавил, что эти заявления свидетельствуют о "движении в неправильном направлении".

Несколькими днями ранее российский диктатор, общаясь с моряками в Мурманске, высказал (на первый взгляд) безумную идею о внедрении в Украине международного управления под эгидой ООН.

"Если Россия и я не сможем договориться о прекращении кровопролития в Украине, и если я решу, что это была вина России — хотя это может быть и не так — но если я решу, что это была вина России, я введу вторичные тарифы на нефть, на всю нефть, поступающую из России", — пригрозил Трамп.

"Это значит, что если вы покупаете нефть из России, вы не можете вести бизнес в США", — сказал он.

В настоящее время крупнейшими импортерами российских нефтепродуктов являются Китай, Турция, Бразилия и Индия. Если Путин будет продолжать упираться и раздражать Трампа, дружественные к России государства могут столкнуться с огромными препятствиями в ведении дел с Америкой.

Трамп добавил, что санкции против России вступят в силу в течение месяца, "если не будет достигнуто соглашения о прекращении огня". Но в очередной раз заявил про "очень хорошие отношения" с главой Кремля и что "гнев быстро исчезает… если [Путин] делает правильные вещи".

Дедлайн в месяц не случаен. Стубб, играя с Трампом в гольф, параллельно делился с ним интересными идеями. Среди них – установить Пасху, 20 апреля, датой "полного прекращения огня" без каких-либо условий. Самый большой христианский праздник совпадает с тремя месяцами президента США в должности. Выглядит как идеальное время для Трампа, чтобы провозгласить долгожданный прорыв в урегулировании войны.

"Президент Трамп заинтересован в том, чтобы эта война закончилась раз и навсегда, а не временно, потому что он не хочет, чтобы его считали тем, кто заключил фальшивый мир", — объясняет осведомленный источник "Телеграфа" в Штатах.

Президент Финляндии отмечал, что терпение Трампа в отношении России исчерпывается, и США имеют "далеко идущие" планы, если Москва не согласится на перемирие. Есть шанс, что на замену пряников для РФ могут прийти кнуты по российской военной машине.

Однако не стоит впадать в иллюзии, что в один прекрасный день Трамп проснется и решит обрушить на Путина весь свой гнев. Глобально видение администрации Дональда Трампа в отношении России вряд ли претерпело существенные изменения.

На днях в Америке наделал шума материал The Washington Post, который содержал слив секретной внутренней инструкции Пентагона. Согласно ей, единственная угроза, на которую ориентируется армия США, — это Китай и его сдерживание от захвата Тайваня. Признается, что США будут оказывать давление на союзников в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии, чтобы они тратили больше средств на оборону и взяли на себя основную роль в сдерживании России, Северной Кореи и Ирана.

По наблюдениям WP, инструкция содержит "отпечатки консервативного аналитического центра Heritage Foundation", включая несколько отрывков, которые являются почти точными копиями текста, опубликованного этой организацией в прошлом году. Именно Heritage Foundation стоит за агрессивной дорожной картой "Проект 2025", содержащей установки для президента-республиканца и его первых 180 дней у власти. Первый месяц президентства Трампа продемонстрировали молниеносное сходство его решений с предложениями, описанными в документе.

В "Проекте 2025" излагалось несколько взглядов, какой может быть конечная цель США в Украине. Один из них артикулировал: европейские страны, непосредственно пострадавшие от "конфликта", должны помогать в защите Украины, однако США не должны продолжать свое участие. Это мнение предполагало "скорейшее прекращение конфликта" путем переговорного урегулирования между Украиной и РФ.

В тексте Heritage Foundation, на основе которого создавалась инструкция Пентагона, речь шла о схожем: США могут приоритезировать вооружение Тайваня над поддержкой Украины; а взять на себя ведущую роль в предоставлении военной помощи Киеву должны союзники по НАТО.

Не будем забывать о публично очерченной командой Трампа цели — ослабить связи Китая с Россией, воплотить так называемую политику "Никсона наоборот". Исторический визит 37-го президента США в Китай 53 года назад подорвал глобальное влияние Кремля и сблизил Пекин с Вашингтоном, что изменило международный баланс сил на десятилетия.

Вероятно, урегулирование войны в Украине является частью большей игры, которую ведет Белый дом. В этой игре сохранение отношений с Россией может стать приоритетом для США в целях сдерживания Пекина. Гнев Трампа на Путина может быстро пройти, и этому не стоит удивляться.