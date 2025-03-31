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Это место силы среди современного городского района: почему вам стоит посетить Феофанию (фото)

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
Парк Феофания
Парк Феофания. Фото Коллаж "Телеграфа"

Это уникальный уголок Киева, где переплетаются вехи истории, научные достижения и неповторимая природа.

Феофания – это больше, чем просто живописный парк на южной окраине Киева. Это уникальный заповедник, где гармонично соединились многовековая история, научные открытия и красота.

Здесь, среди старинных монастырей, целебных источников, современных институтов и живописных парков каждый уголок дышит историей и вдохновляет на новые открытия. "Телеграф" расскажет о них подробнее.

Исторические вехи: от Лазаревщины до духовного центра

Первые упоминания о Феофании восходят к XV веку, когда эта местность была известна как Лазаревщина – в честь монаха Лазаря, державшего здесь пасеку. В XIX веке епископ Феофан Шиянов основал здесь деревянную церковь и резиденцию, что дало начало современному названию. В 1905 году был заложен величественный Свято-Пантелеймоновский собор, который впоследствии стал духовным центром района. В трудные времена Второй мировой войны собор служил оборонительным пунктом, а после войны в его стенах разместился Институт электротехники.

Научные достижения: от первого компьютера до передовых исследований

Феофания стала колыбелью украинской науки. В 1948 году академик Сергей Лебедев создал здесь первый в Украине компьютер – Малую электронную счетную машину (МЭВМ). В честь выдающегося ученого названа главная улица района. Сегодня здесь работают Институт теоретической физики и другие научные учреждения, внесшие значительный вклад в развитие физики, биологии и информатики.

Природные сокровища: каскад озер, целебные источники и уникальная флора

Парк "Феофания" – это настоящий зеленый оазис Киева. Здесь расположен каскад прудов, самые старые из которых существуют еще со времен монастыря. Один из прудов назван Паладинским в честь биохимика Александра Паладина, любившего здесь отдыхать. Целебные источники парка питают холодную купель в городе, температура воды в которой не превышает 8 градусов даже летом. Считается, что вода из этих источников обладает лечебными свойствами. В парке произрастает более 150 видов деревьев и кустарников, часть которых занесена в Красную книгу Украины.

Архитектурные жемчужины: собор, мозаики и уникальные постройки

Главным архитектурным памятником Феофании является Свято-Пантелеймоновский собор, построенный в 1912 году. Также следует обратить внимание на корпус Института теоретической физики с уникальными мозаиками художника Ивана Марчука. Внутренняя отделка здания включает панно из смальты, керамики и стекла, раскрывающих темы науки и образования.

Источники с целебной водой

Основные достопримечательности, которые стоит посетить:

  • Свято-Пантелеймоновский собор;
  • Паладинские озера;
  • Источники с целебной водой;
  • Институт пчеловодства им. П. И. Прокофьевича;
  • Мозаики на здании Института теоретической физики;
  • Лесная купель.

Феофания сегодня: гармония прошлого и современности

Сегодня Феофания активно развивается как современный жилой район с развитой инфраструктурой. Однако ее исторические и природные достопримечательности остаются неизменными, привлекая туристов и исследователей. Феофания – это место, где прошлое гармонично сочетается с современностью, а природа вдохновляет новые открытия.

Вы можете добраться до Феофании от станции метро "Дружбы народов" до конечной остановки на улице Метрологической, воспользовавшись маршруткой № 444. Личным транспортом следует двигаться по улице Академика Заболотного до улицы Метрологической, повернув направо. Если вы хотите посетить Свято-Пантелеймоновский Собор и монастырь, нужно ехать по улице Метрологической к знаку "Монастырь" и повернуть налево. Для посещения парка "Феофания" продолжайте движение по улице Метрологической, а перед знаком "Хотов" поверните налево и спуститесь вниз по улочке. Перед входом в парк есть специальная парковка для автомобилей.

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#Украина #История #Природа #Монастырь