Трамп недоволен заявлениями не только Путина о перемирии — Белый дом

Трамп считает, что война должна завершиться, но стороны мешают переговорам.

Президент США Дональд Трамп выразил свое недовольство заявлениями представителей как Украины, так и России по поводу войны. Он считает, что риторика обеих сторон не способствует достижению мира.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время пресс-конференции. По ее словам, американский лидер продолжает активно работать над достижением мирного соглашения между Киевом и Москвой.

"Президент [США] невероятно настойчиво работает, чтобы достичь мирного соглашения между Россией и Украиной. И он выразил свое недовольство заявлениями, звучащими по обе стороны этого конфликта", — заявила Левитт.

Она также отметила, что Трамп четко выразил свою позицию по поводу того, что, по его мнению, должно произойти для завершения войны.

"Он говорил о том, что, по его мнению, должно состояться для завершения конфликта. Он продолжает работать над этим, а наши команды поддерживают контакты", — добавила пресс-секретарь.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что: "Зеленский пытается выйти из соглашения относительно редкоземельных полезных ископаемых, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы". Президент США заявил, что главе государства не следует этого делать, потому что такой шаг будет иметь серьезные неприятные последствия.

Напомним, что "Телеграф" сообщал о том, что российский лидер Владимир Путин 27 марта выступил с очередным рядом громких антиукраинских заявлений. Среди прочего, Путин потребовал отдать Украину под "временное управление", размечтался о "добивании ВСУ", в очередной раз уже назвал президента Украины Владимира Зеленского "нелегитимным" и утверждал, что Европа пытается его "обмануть".