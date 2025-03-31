Люди Путина отбирают компании в России, даже у иностранцев: что означает новая волна реприватизации

Крупные предприятия переходят под контроль государства

В 2022-2023 годах в России было реприватизировано компаний на сумму около 1 триллиона рублей, а в 2024 году эта цифра достигла 2,5 триллиона рублей – около 6% федерального бюджета. Об этом журналисты "Телеграфа" узнали на презентации исследования "Реприватизация в России и снятие санкций. Сработает ли новая игра Путина?".

Как отмечает кандидат экономических наук Ольга Иванюк, процесс реприватизации в России продолжается уже несколько лет, но с 2022 года приобрел системный характер. Кремль не просто возвращает предприятия в госсобственность, а избирательно оказывает давление на бизнес для контроля над экономическими процессами.

"Если раньше реприватизация касалась, прежде всего, оборонной промышленности, то сейчас она распространяется на логистику, экспорт, аграрный сектор", — добавляет эксперт.

Это касается не только оппозиционных предпринимателей, но и иностранных компаний, ранее считавших, что они могут договориться.

"Любая компания, имеющая зарубежный капитал, в России находится под риском экспроприации (принудительное лишение собственности — Ред.), — объясняет кандидат экономических наук. — Достаточно лишь решения власти о "стратегической важности" актива или обвинения в связях с недружественными странами".

В то же время, как свидетельствуют последние решения Кремля, инвесторов больше не делят на "дружественных" и "недружественных". По данным исследования, в 2023-2024 годах под реприватизацию попали сотни компаний с европейским, американским и азиатским капиталом. Под угрозой оказались даже компании из ОАЭ, Турции, Индии, Китая и других стран, официально не поддерживающих санкций против РФ.

Значительную роль в процессе начинают играть силовые структуры, в частности ФСБ. Именно они определяют, какие компании имеют стратегическое значение для РФ и могут быть "переданы" в контролируемые Кремлем структуры.

Больше всего активов получают компании, приближенные к главе России Владимиру Путину: Сергей Чемезов, братья Ротенберги, Сергей Кириенко, семья Патрушевых, лица, связанные с Кадыровым.

Причем методы захвата отличаются. К примеру, "Ростех" получил активы указами Путина, "Росхим" якобы "выкупает" предприятия, чтобы создать иллюзию легальной передачи. Отдельные компании самостоятельно "отдают" активы силовым структурам во избежание преследований.

Как отмечает Ольга Иванюк, эти процессы делают российский рынок все менее привлекательным для иностранных инвесторов. Такая непредсказуемость действий властей создает риски, которые даже крупные корпорации не готовы брать на себя. Инвесторы уже пытаются вывести активы, пока есть такая возможность. Хотя для самой России это лишь ускоряет экономическую изоляцию и последующий отток капитала.

В то же время речь не идет о бизнесе в сфере розничной торговли. К сожалению, европейский и американский масс-маркет (одежда, косметика и т.п.), продолжит возвращаться на российский рынок, заключает кандидат экономических наук.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что специалисты Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) активно работают над подготовкой к приватизации предприятия "Винницабытхим", производящего товары бытовой химии и детской косметики под известными брендами "Ушастый нянь", "Sarma", "Лотос".