Путин не ответил "взаимностью" Трампу: переломный момент в тактике США все ближе — NYT

У Кремля совсем другие цели и интересы

Новая администрация Белого дома очень пыталась наладить сотрудничество с Россией, однако практических шагов со стороны Кремля было мало. Но даже несмотря на то, что терпение президента Дональда Трампа подходит к концу, оказывать давление на Москву он не готов.

Такое мнение высказал эксперт по России в Совете по международным отношениям в Берлине Штефан Майстер. Его слова приводит The New York Times.

"Я думаю, что Трамп так сильно хочет заключить сделку с Путиным, что он не пойдет сразу в другом направлении и не окажет давление на Россию", — сказал он.

Вместе с тем, эксперт отмечает, что события сейчас идут к "поворотному моменту", когда Трамп все же поймет, что Владимир Путин не заинтересован в заключении сделки, а будет лишь выдвигать новые условия. По словам Майстера, последние заявления Путина о "необходимости ввести в Украине внешнее управление" лишь показывают то, что он не готов договариваться и намерен продолжать войну.

При этом эксперт добавил, что в лагере Трампа все еще есть иллюзия того, что Путин намерен с ними сотрудничать.

"У Путина совершенно другие интересы. Нет никакого совпадения (целей, — ред.). Это своего рода иллюзия из лагеря Трампа, и они усвоят урок на собственном горьком опыте", — подчеркнул он.

Издание отмечает, что Белый дом отказался давить на Москву, а Трамп не желает признавать, что это именно Россия начала войну. Он даже приостановил военную помощь и обмен разведданными с Украиной. Кроме того, была свернута деятельность нескольких ведомств по противодействию саботажу, дезинформации и кибератакам, а также ликвидирована организация USAID, которая продвигала интересы США за границей.

Как сообщалось ранее, 30 марта появилась информация о том, что Трампа очень сильно разозлило поведение Путина в контексте нежелания идти на прекращение огня. Из-за этого он пригрозил ввести пошлины против ее нефтяной промышленности.