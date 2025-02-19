Снималась в кино в России и проштрафилась в Европе: как выглядит жена предателя Мураева и что о ней известно

Актриса Екатерина Мураева поддерживает пророссийскую позицию своего мужа-беглеца

Пророссийский политик Евгений Мураев, обвиненный в государственной измене, был женат дважды. Первой его супругой стала Валерия Таранова, которая родила предателю двух сыновей, а второй — украинская актриса Екатерина Гордиенко, также подарившая ему двух наследников.

Жена Мураева снималась в российских фильмах и нарушила закон в Австрии после полномасштабного вторжения России в Украине. "Телеграф" рассказывает, что известно о Екатерине Мураевой и где она сейчас.

Екатерина Мураева — что о ней известно

Родилась 5 июля 1993 года в городе Лозовая, Харьковская область. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого под руководством Богдана Бенюка. Работала актрисой в Киевском академическом театре драмы и комедии.

Кроме этого, Екатерина принимала участие в российских кинопроектах, включая фильмы "Новогодний переполох" (2017) и "Спасибо деду за победу" (2019). Последний был частично профинансирован Министерством культуры РФ и снимался на территории самопровозглашенной Абхазии.

К слову, в "Новогоднем переполохе" Мураева снималась вместе с российским актером-путинистом Владимиром Меньшовым и Яном Цапником, который ранее исполнил роль боевика самопровозглашенной "ДНР" в пропагандистском фильме "Военный корреспондент" (2014). В 2016 году СБУ запретила Цапнику въезд в Украину.

Екатерина Мураева слева. Фото: кадр из фильма "Новогодний переполох"

Мураева с путинистом Меньшовым

В 2017 году Екатерина также появилась на фестивале ПиР, который проходил в подмосковном пансионате "Клязьма". Этот пансионат находится в ведении Управления делами президента РФ, сообщает slidstvo.info.

Мураева под Москвой

Где сейчас Екатерина Мураева

После начала полномасштабного вторжения России в Украину актриса вместе с супругом-предателем покинула страну. В сентябре 2022 года она привлекла внимание общественности в австрийской Вене: неправильно парковалась, вызвала этим затор. Даже пришлось вмешиваться местной полиции. Кадры инцидента предоставили в "УП".

Мураева в Вене устроила пробку

Согласно новой информации за январь 2025 года, сейчас Мураев находится в Пекине, Китай. Вероятно, вместе с ним находится и Екатерина (перестала вести соцсети после полномасштабки). Напомним, что у супругов есть двое детей: в 2020 году родилась дочь, в 2021 году — сын Владимир.

Мураев в Китае очень изменился

Ранее мы писали о дочери диктатора Сталина. Она критиковала репрессивный режим в СССР и даже сменила свое имя и фамилию.