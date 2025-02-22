Трамп поцелует в зад за 150 грн. На AliExpress засветился курьезный товар (фото)

Пользователи уже оценили

С инаугурации президента США Дональда Трампа прошло чуть больше месяца, а его громкие заявления уже вдохновили креативных людей. Так, на AliExpress появилась необычная туалетная бумага.

Об этом свидетельствуют данные из портала продаж. На китайском сайте размещено немало туалетной бумаги с изображением Трампа.

Однако больше всего именно с фото с поцелуем. То есть использование этой бумаги превращает некоторые дерзкие выпады в сторону президента США в реальность.

Вероятнее громкие заявления и кардинальное изменение политики Штатов под руководством Трампа вдохновило людей создать подобную туалетную бумагу, ведь большинство неудовлетворены словами 47-го президента.

Стоимость одного рулона составляет около 150 грн, однако доставка из AliExpress в Украину занимает две недели. Эта бумага не просто удачная шутка, так как она действительно подходит для использования по своему назначению.

К тому же многие пользователи портала уже оценили такой креатив, заметив, что это классная идея для подарка.

Заметим, что на сайте есть немало шутливых средств для туалета с изображением Трампа. К примеру, почти за 300 грн можно купить ершик для унитаза.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после звонка Трампа главе РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому сеть разорвал поток мемов.