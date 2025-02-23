Масленица уже на носу: что нельзя делать в праздничную неделю, главные запреты каждого дня

Хотя неделя Масленицы считается самой вкусной в году, есть продукты, которые запрещено есть в этот период

Масленица – один из самых веселых и вкусных праздников, символизирующий проведение зимы и встречу весны. Это последняя неделя перед Великим постом, когда можно употреблять молочные и мучные блюда, но уже запрещено мясо. В этом году праздник начинается 24 февраля и продлится до 2 марта.

Великий пост начнется 3 марта и продлится до Пасхи, то есть 19 апреля. Главное в Масленицу – соблюдать добрые традиции, общаться с родными и встречать весну с открытым сердцем!

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Что нельзя делать на Масленицу

Есть мясо – Масленица еще не пост, но мясные блюда уже под запретом. Их заменяют молочные продукты, рыба, яйца и выпечка.

– Масленица еще не пост, но мясные блюда уже под запретом. Их заменяют молочные продукты, рыба, яйца и выпечка. Конфликтовать и ссориться – эта неделя посвящена радости, общению и подготовке к посту. Важно простить обиды и избегать ссор.

– эта неделя посвящена радости, общению и подготовке к посту. Важно простить обиды и избегать ссор. Шить, стирать и заниматься тяжелой работой в воскресенье – последний день Масленицы, Прощенное воскресенье, считается особенным. В этот день важно просить прощения у близких, а не заниматься обычными делами.

– последний день Масленицы, Прощенное воскресенье, считается особенным. В этот день важно просить прощения у близких, а не заниматься обычными делами. Нельзя игнорировать традиции – Масленица всегда сопровождается гуляниями, общением и добрыми делами. Человек, не участвующий в праздновании, рискует провести год в одиночестве.

– Масленица всегда сопровождается гуляниями, общением и добрыми делами. Человек, не участвующий в праздновании, рискует провести год в одиночестве. Нельзя венчаться — в период подготовки к посту запрещено вступать в брак.

Что нельзя делать в каждый день Масленицы

Понедельник – Встреча Масленицы . Нельзя унывать, иначе вся неделя будет неудачной.

. Нельзя унывать, иначе вся неделя будет неудачной. Вторник – Заигрывание. Запрещено отказываться от веселья, ведь этот день был временем знакомств и сватовства.

Запрещено отказываться от веселья, ведь этот день был временем знакомств и сватовства. Среда – Лакомка. Нельзя отказываться от угощения – считается, что это принесет нищету.

Нельзя отказываться от угощения – считается, что это принесет нищету. Четверг – Разгуляй. Нельзя быть ленивым – этот день посвящен активным гуляниям и забавам.

Нельзя быть ленивым – этот день посвящен активным гуляниям и забавам. Пятница – Тещины вечера. Зять не должен игнорировать приглашение тещи, иначе весь год будет сложным.

Зять не должен игнорировать приглашение тещи, иначе весь год будет сложным. Суббота – Посиделки золовки. Нельзя забывать о подарке для золовки (сестры мужчины).

Нельзя забывать о подарке для золовки (сестры мужчины). Воскресенье – Прощеное воскресенье. Запрещено держать обиды – нужно искренне извиняться и прощать других.

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