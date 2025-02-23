Масленица уже на носу: что нельзя делать в праздничную неделю, главные запреты каждого дня
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Хотя неделя Масленицы считается самой вкусной в году, есть продукты, которые запрещено есть в этот период
Масленица – один из самых веселых и вкусных праздников, символизирующий проведение зимы и встречу весны. Это последняя неделя перед Великим постом, когда можно употреблять молочные и мучные блюда, но уже запрещено мясо. В этом году праздник начинается 24 февраля и продлится до 2 марта.
Великий пост начнется 3 марта и продлится до Пасхи, то есть 19 апреля. Главное в Масленицу – соблюдать добрые традиции, общаться с родными и встречать весну с открытым сердцем!
Что нельзя делать на Масленицу
- Есть мясо – Масленица еще не пост, но мясные блюда уже под запретом. Их заменяют молочные продукты, рыба, яйца и выпечка.
- Конфликтовать и ссориться – эта неделя посвящена радости, общению и подготовке к посту. Важно простить обиды и избегать ссор.
- Шить, стирать и заниматься тяжелой работой в воскресенье – последний день Масленицы, Прощенное воскресенье, считается особенным. В этот день важно просить прощения у близких, а не заниматься обычными делами.
- Нельзя игнорировать традиции – Масленица всегда сопровождается гуляниями, общением и добрыми делами. Человек, не участвующий в праздновании, рискует провести год в одиночестве.
- Нельзя венчаться — в период подготовки к посту запрещено вступать в брак.
Что нельзя делать в каждый день Масленицы
- Понедельник – Встреча Масленицы. Нельзя унывать, иначе вся неделя будет неудачной.
- Вторник – Заигрывание. Запрещено отказываться от веселья, ведь этот день был временем знакомств и сватовства.
- Среда – Лакомка. Нельзя отказываться от угощения – считается, что это принесет нищету.
- Четверг – Разгуляй. Нельзя быть ленивым – этот день посвящен активным гуляниям и забавам.
- Пятница – Тещины вечера. Зять не должен игнорировать приглашение тещи, иначе весь год будет сложным.
- Суббота – Посиделки золовки. Нельзя забывать о подарке для золовки (сестры мужчины).
- Воскресенье – Прощеное воскресенье. Запрещено держать обиды – нужно искренне извиняться и прощать других.
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