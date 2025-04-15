Будут ли онлайн богослужения на Пасху 2025: где можно посмотреть православным и греко-католикам
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В храм идти не обязательно
Пасха — светлый праздник Воскресения Христова, которого ждут украинцы с нетерпением даже в самые темные времена. В 2025 году это событие приходится на 20 апреля и, несмотря на войну, комендантский час и тревожные будни, богослужения в храмах все же будут проходить и люди смогут освятить свои пасхальные корзины.
Комендантский час будет действовать по-прежнему во всех городах Украины. Поэтому состоятся богослужения онлайн. Храмы можно посетить по завершении комендантского часа.
Обычно в ночь на Пасху в храмах проходят торжественные богослужения, которые завершаются утренним освящением пасхальных корзин. Однако, учитывая постоянную угрозу ракетных ударов со стороны России, в Киеве и других городах и населенных пунктах Украины приняли решение не менять продолжительность комендантского часа.
В частности, в Киеве и Киевской области она продлится с 00:00 до 05:00. Поэтому власти призывают верующих оставаться дома в ночь на Пасху и приобщаться к богослужениям онлайн.
Где смотреть онлайн-трансляции Пасхальных богослужений
Православная Церковь Украины (ПЦУ):
Михайловский Златоверхий собор (Киев): трансляция начнется в 23:30 19 апреля и продлится до 03:00–03:30 20 апреля.
Где смотреть:
- Официальный YouTube-канал ПЦУ.
- Страница ПЦУ в Facebook.
- Страница митрополита Эпифании.
- Телеканал "Общественное".
Украинская Греко-Католическая Церковь (УГКЦ)
Патриарший собор Воскресения Христова (Киев): утренняя литургия 20 апреля в 07:30.
Где смотреть:
- Официальный YouTube канал УГКЦ.
- Страницы УГКЦ в Facebook.
- Телеканалы "ICTV" и "Общественное".
Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро найти ближайшую к вам церковь ПЦУ. Для этого вам пригодится только смартфон.