Будут ли онлайн богослужения на Пасху 2025: где можно посмотреть православным и греко-католикам

В храм идти не обязательно

Пасха — светлый праздник Воскресения Христова, которого ждут украинцы с нетерпением даже в самые темные времена. В 2025 году это событие приходится на 20 апреля и, несмотря на войну, комендантский час и тревожные будни, богослужения в храмах все же будут проходить и люди смогут освятить свои пасхальные корзины.

Комендантский час будет действовать по-прежнему во всех городах Украины. Поэтому состоятся богослужения онлайн. Храмы можно посетить по завершении комендантского часа.

Обычно в ночь на Пасху в храмах проходят торжественные богослужения, которые завершаются утренним освящением пасхальных корзин. Однако, учитывая постоянную угрозу ракетных ударов со стороны России, в Киеве и других городах и населенных пунктах Украины приняли решение не менять продолжительность комендантского часа.

В частности, в Киеве и Киевской области она продлится с 00:00 до 05:00. Поэтому власти призывают верующих оставаться дома в ночь на Пасху и приобщаться к богослужениям онлайн.

Где смотреть онлайн-трансляции Пасхальных богослужений

Православная Церковь Украины (ПЦУ):

Михайловский Златоверхий собор (Киев): трансляция начнется в 23:30 19 апреля и продлится до 03:00–03:30 20 апреля.

Где смотреть:

Официальный YouTube-канал ПЦУ.

Страница ПЦУ в Facebook.

Страница митрополита Эпифании.

Телеканал "Общественное".

Украинская Греко-Католическая Церковь (УГКЦ)

Патриарший собор Воскресения Христова (Киев): утренняя литургия 20 апреля в 07:30.

Где смотреть:

Официальный YouTube канал УГКЦ.

Страницы УГКЦ в Facebook.

Телеканалы "ICTV" и "Общественное".

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