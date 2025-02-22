Когда Прощеное воскресенье и Благовещение: церковный календарь на март 2025
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В первом весеннем месяце начинается Великий пост 2025
В марте 2025 года украинцев ждет несколько важных праздников, включая церковные события. Какие значимые церковные даты отмечаются в начале весны?
В этом месяце в Украине встречают три ключевых христианских праздника: Прощеное воскресенье, Сорок мучеников Севастийских и Благовещение Пресвятой Богородицы. Также в марте начинается Великий пост 2025.
Стоит упомянуть, что с 24 февраля (понедельник) и по 2 марта (воскресенье) будет отмечаться Масленица 2025. Она выпадает на последние семь дней перед началом Великого поста.
Важные церковные даты в марте 2025: календарь
- 2 марта — Прощеное воскресенье
- 3 марта — начало Великого поста 2025
- 9 марта — святых 40 мучеников Севастийских
- 25 марта — Благовещение Пречистой Девы Марии
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