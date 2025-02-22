Когда Прощеное воскресенье и Благовещение: церковный календарь на март 2025

В первом весеннем месяце начинается Великий пост 2025

В марте 2025 года украинцев ждет несколько важных праздников, включая церковные события. Какие значимые церковные даты отмечаются в начале весны?

В этом месяце в Украине встречают три ключевых христианских праздника: Прощеное воскресенье, Сорок мучеников Севастийских и Благовещение Пресвятой Богородицы. Также в марте начинается Великий пост 2025.

Стоит упомянуть, что с 24 февраля (понедельник) и по 2 марта (воскресенье) будет отмечаться Масленица 2025. Она выпадает на последние семь дней перед началом Великого поста.

Важные церковные даты в марте 2025: календарь

2 марта — Прощеное воскресенье

— Прощеное воскресенье 3 марта — начало Великого поста 2025

— начало Великого поста 2025 9 марта — святых 40 мучеников Севастийских

— святых 40 мучеников Севастийских 25 марта — Благовещение Пречистой Девы Марии

Календарь церковных праздников на март 2025 года

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине появится еще один праздник, посвященный войску. Речь идет за День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.

Кто-то точно встречает в этом месяце свой день рождения. С этим событием обязательно нужно поздравлять близких людей, коллег, дальних родственников. "Телеграф" подготовил красивые поздравления с днем рождения в прозе.