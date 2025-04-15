"Реал" - "Арсенал": букмекеры не хоронят Сливочных в Лиге чемпионов

Королевский сохраняет неплохие шансы пройти Пушкарей

В среду, 16 апреля, в Лиге чемпионов определятся последние два полуфиналиста турнира. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Арсенал".

По мнению букмекеров, лондонский "Арсенал" пройдет дальше. Об этом сообщает Favbet.

На выход Канониров в полуфинал ЛЧ специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,13. В то же время подобный успех Сливочных оценивается коэффициентом 5,70. Добавим, что букмекеры считают "Реал" большим фаворитом в ответной встрече — коэффициент 1,71 против 4,55 за "Арсенал".

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Реал" — "Арсенал":

Favbet: (победа "Реала" 1,71 — ничья 4,25 — победа "Арсенала" 4,55)

William Hill: (1,70 — 4,00 — 4,50)

Bwin: (1,66 — 4,10 — 4,60)

Матч "Реал" — "Арсенал" пройдет в Мадриде (Испания) на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру в прямом эфире в Украине.

Отметим, в первой игре, которая состоялась в Лондоне (Великобритания), "Арсенал" сенсационно разгромил "Реал" со счетом 3:0. Действующему обладателю кубка Лиги чемпионов теперь необходимо забивать как минимум 3 мяча в ответной встрече.

Напомним, "Арсенал" стал третьим на этапе лиги, "Реал" показал лишь 11-й результат. В итоге испанцам пришлось играть в стыковом раунде против "Манчестер Сити", и Королевский клуб справился с английским барьером. В 1/8 финала ЛЧ Сливочные в серии пенальти прошли "Атлетико", а Канониры с легкостью выбили ПСВ.