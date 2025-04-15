В Кремле заявили, что ни сроков, ни очертаний мирного соглашения пока нет

Песков говорил и о параде на 9 мая

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сделал несколько громких и абсурдных заявлений на брифинге 15 апреля. Он говорил не только о "стремлении к миру", но и о 9 мая, возможном размещении авиации в Индонезии.

"Телеграф" собрал главные заявления кремлевского политика. Заметим, в основном они касались Украины и работы с США над мирным соглашением.

Главные тезисы Пескова

Россия и США напряженно "работают во имя мира", но мгновенных результатов не будет. Однако Кремль высоко ценит диалог с Белым домом;

"Мирные усилия" РФ и США нивелируют поддержку Украины Европой;

Россия будет рада видеть 9 мая в Москве всех, кто готов "разделить с Россией гордость и радость в этот день". А вот "отказ" Украины от этого праздника "показывает всю сущность власти в Киеве";

На параде Победы будет присутствовать более 20 глав государств и правительств;

Экономическое сотрудничество РФ и США имеет огромный потенциал. Но какое именно, учитывая наложенные на Москву санкции, неизвестно.

Четких очертаний будущего соглашения по Украине пока нет, но есть политическая воля двигаться в сторону завершения войны.

Заметим, что Песков не назвал даже приблизительные сроки, когда мир увидит конкретные предложения по войне в Украине. К тому же, он не комментировал информацию, что Россия запросила размещение своей военной авиации в Индонезии. По его словам, это только слухи и вбросы. Промолчал и о возможности передачи Тегераном запасов урана России или другой третьей стране.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия хочет разместить военные самолеты на северном рубеже Австралии — в регионе Папуа Новая Гвинея (Индонезия).