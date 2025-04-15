"Россия опередила нас": генерал Маломуж рассказал о влиянии Кремля на Трампа

Маломуж призывает объединить силы, чтобы создать новый план действий

Россия опередила Украину в борьбе за влияние на команду президента США Дональда Трампа. Кремль активно работает с окружением американского лидера, чтобы продвигать решения в свою пользу.

Об этом генерал армии Украины и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал в комментарии "Телеграфу". По его словам, многие американские политики даже не понимают, что их взгляды на самом деле сформированы под влиянием России.

Маломуж привел конкретные примеры российского влияния. Он отметил, что некоторые политики из команды Трампа уже предлагают "уговорить Путина" и говорят о взаимных уступках между Украиной и Россией. "Это как жертва должна идти на уступки террористу", — сказал генерал.

Бывший глава разведки объяснил, что Россия хорошо изучила Трампа и людей вокруг него, их симпатии и приоритеты. "Это глубокая психологически оперативная работа, которая влияет на подсознание американских чиновников, заставляя их считать навязанные идеи собственными убеждениями", — пояснил Маломуж.

Генерал считает, что Украина должна срочно начать работать с разными влиятельными группами в США. Не только с командой Трампа, но и с поддерживающими Украину республиканцами военно-промышленным комплексом, финансовыми группами и Конгрессом.

(Фрагмент с видео 04:40 — 06:45)

Особенно важно сотрудничество с Ассоциацией генералов США, которую возглавляет генерал Хопкинс, представителями банковского сектора и республиканцами в Конгрессе и Сенате.

Маломуж призывает объединить силы, чтобы создать новый план действий вместе с Европой и Великобританией. Этот план должен заставить Россию выйти с украинских территорий без уступок со стороны Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, сделают ли США так, как хочет Путин ? Виткофф раскрыл новые детали встречи в России.