Стало известно, как во Флориде казнили убийцу-великана, задушившего женщину 25 лет назад

Это уже третья казнь во Флориде в этом году

Во Флориде казнили убийцу-великана весом 176 килограммов. 48-летнему Майклу Танге ввели смертельную инъекцию за убийство женщины, совершенное 25 лет назад.

Казнь произошла еще 8 апреля в 18:00 по местному времени в тюрьме штата Флорида. Об этом сообщает Newsweek.

Верховный суд Флориды отклонил последнюю попытку защитников остановить исполнение приговора. Судьи назвали аргументы адвокатов относительно ожирения и проблем со здоровьем Танзи "несвоевременными и безосновательными". Это третья казнь во Флориде в этом году, проведенная по распоряжению губернатора Рона ДеСантиса.

Преступление, за которое Танзи заплатил жизнью, шокировало Флориду в 2000 году. Он напал на 49-летнюю Джанет Акосту, сотрудницу газеты Miami Herald, во время ее обеденного перерыва. Угрожая оружием, он заставил женщину проехать несколько округов Флориды, снимал деньги с ее карты в банкоматах, а затем задушил в отдаленном районе Куджо-Ки. Тело выбросил среди мангровых зарослей.

Майкл Танзи

"Сегодня завершается долгий и болезненный раздел для семьи Джанет Акости и для нашей общины", — заявил прокурор Деннис Вард после казни. По его словам, справедливость победила, хотя никакие юридические действия не могут принести подлинного покоя тем, кто потерял близкого человека из-за такого насилия.

Следствие также установило, что Танзи признался в убийстве другой женщины в Массачусетсе в 1999 году, которую он забил металлическим прутом и ударил ножницами в прачечной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в 2020 году в США приостановили казнь из-за пандемии COVID-19. Хотя перед этим в июне Минюст США впервые за 17 лет заявил о возобновлении смертной казни.