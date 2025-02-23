Масниця вже на носі: що не можна робити у святковий тиждень, головні заборони кожного дня

Хоч тиждень Масниці вважається найсмачнішим у році, є продукти, які заборонено їсти в цей період

Масниця – одне з найвеселіших і найсмачніших свят, яке символізує проводжання зими та зустріч весни. Це останній тиждень перед Великим постом, коли ще можна вживати молочні та борошняні страви, але вже заборонене м’ясо. Цьогоріч свято починається 24 лютого і триватиме до 2 березня.

Великий піст розпочнеться 3 березня і триватиме до Великодня, тобто 19 квітня. Головне у Масницю – дотримуватися добрих традицій, спілкуватися з рідними й зустрічати весну з відкритим серцем!

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Що не можна робити на Масницю

Їсти м’ясо – Масниця ще не є постом, але м’ясні страви вже під забороною. Їх замінюють молочні продукти, риба, яйця та випічка.

Конфліктувати та сваритися – цей тиждень присвячений радості, спілкуванню та підготовці до посту. Важливо пробачити образи та уникати сварок.

Шити, прати та займатися важкою роботою у неділю – останній день Масниці, Прощена неділя, вважається особливим. У цей день важливо просити вибачення у близьких, а не займатися буденними справами.

Не можна ігнорувати традиції – Масниця завжди супроводжується гуляннями, спілкуванням та добрими справами. Людина, яка не бере участі у святкуванні, ризикує провести рік у самотності.

Не можна вінчатися — у період підготовки до посту заборонено брати шлюб.

Що не можна робити кожного дня Масниці

Понеділок – Зустріч Масниці . Не можна сумувати, інакше весь тиждень буде невдалим.

. Не можна сумувати, інакше весь тиждень буде невдалим. Вівторок – Загравання. Заборонено відмовлятися від веселощів, адже цей день був часом знайомств і сватання.

Заборонено відмовлятися від веселощів, адже цей день був часом знайомств і сватання. Середа – Ласунка. Не можна відмовлятися від частування – вважається, що це принесе злидні.

Не можна відмовлятися від частування – вважається, що це принесе злидні. Четвер – Розгуляй. Не можна бути ледачим – цей день присвячений активним гулянням і забавам.

Не можна бути ледачим – цей день присвячений активним гулянням і забавам. П’ятниця – Тещині вечори. Зять не має ігнорувати запрошення тещі, інакше весь рік буде складним.

Зять не має ігнорувати запрошення тещі, інакше весь рік буде складним. Субота – Посиденьки зовиці. Не можна забувати про подарунок для зовиці (сестри чоловіка).

Не можна забувати про подарунок для зовиці (сестри чоловіка). Неділя – Прощена неділя. Заборонено тримати образи – потрібно щиро просити пробачення і прощати інших.

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