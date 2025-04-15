Путин добивается своей цели? Почему все больше украинцев согласны на территориальные уступки России

Длительная война ослабляет Украину и уменьшает численность ее населения

Из-за затяжной войны с Россией процент украинских граждан, выступающих против территориальных уступок России, постепенно уменьшается. Однако можно ли констатировать, что Владимир Путин понемногу добивается своей цели и истощает общество?

Ответ на это в интервью "Телеграфу" дал генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто. Он объяснил настоящие настроения украинцев.

Больше читайте в публикации: "Если выборы пройдут сейчас, то Залужный выигрывает у Зеленского и в первом, и во втором туре — социолог Владимир Паниотто".

— Когда речь идет о территориальных уступках, люди против того, чтобы эти регионы юридически становились частью России. И эта цифра в принципе особо не меняется. Сильно меняется количество тех, кто готов к тому, чтобы вопрос решать не войной, а дипломатическим путем, — говорит социолог.

По его словам, люди надеются, что когда придет вменяемая власть в России, то можно будет этот вопрос решить как-то по-другому.

— Россияне захотят снять санкции, и мы сможем все вернуть. Поэтому, когда речь идет о территориальных уступках, речь идет о признании того, что мы не можем отвоевать территории.

Конечно, если этот процесс затягивается, то Путин действительно достигает своей цели. По меньшей мере, он делает Украину слабее и уменьшает количество проживающих здесь людей, — подытожил Владимир Паниотто.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", сколько людей ежемесячно теряет Украину.