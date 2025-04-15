Укр

Путин добивается своей цели? Почему все больше украинцев согласны на территориальные уступки России

Автор
Игорь Тимофеев
Дата публикации
Читати українською
Автор
Владимир Путин
Владимир Путин. Фото Getty Images

Длительная война ослабляет Украину и уменьшает численность ее населения

Из-за затяжной войны с Россией процент украинских граждан, выступающих против территориальных уступок России, постепенно уменьшается. Однако можно ли констатировать, что Владимир Путин понемногу добивается своей цели и истощает общество?

Ответ на это в интервью "Телеграфу" дал генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто. Он объяснил настоящие настроения украинцев.

Больше читайте в публикации: "Если выборы пройдут сейчас, то Залужный выигрывает у Зеленского и в первом, и во втором туре — социолог Владимир Паниотто".

— Когда речь идет о территориальных уступках, люди против того, чтобы эти регионы юридически становились частью России. И эта цифра в принципе особо не меняется. Сильно меняется количество тех, кто готов к тому, чтобы вопрос решать не войной, а дипломатическим путем, — говорит социолог.

По его словам, люди надеются, что когда придет вменяемая власть в России, то можно будет этот вопрос решить как-то по-другому.

— Россияне захотят снять санкции, и мы сможем все вернуть. Поэтому, когда речь идет о территориальных уступках, речь идет о признании того, что мы не можем отвоевать территории.

Конечно, если этот процесс затягивается, то Путин действительно достигает своей цели. По меньшей мере, он делает Украину слабее и уменьшает количество проживающих здесь людей, — подытожил Владимир Паниотто.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", сколько людей ежемесячно теряет Украину.

Теги:
#Владимир Путин #Владимир Паниотто #Оккупированные территории