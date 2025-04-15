Зеленский уволил главу Сумской ОВА Артюха. Кто может стать его преемником

Артюх был назначен на должность в апреле 2023 года

Владимир Артюх уволен с должности главы Сумской ОВА. Это произошло после ракетного удара по центру Сум 13 апреля и после информации, что Артюх якобы организовал церемонию награждения военных в укрытии Конгресс-центра СумГУ.

Об уходе Артюха сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он написал, что Кабмин согласовал решение президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Артюха. Новым председателем Сумской областной государственной администрации может быть назначен Олег Григоров. Он станет главой Сумской области, если Владимир Зеленский подпишет соответствующий указ.

"Согласовано назначение Григорова Олега Алексеевича главой Сумской областной государственной администрации", — пишет Мельничук.

Что предшествовало

Утром 13 апреля, в Вербное воскресенье, россияне двумя ракетами атаковали центр Сум. Одна из них попала непосредственно в укрытие Конгресс-центра СумГУ, другая – взорвалась в воздухе. В результате удара погибли 35 человек, еще 129 получили ранения.

В тот же день мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что Артюх якобы организовал церемонию награждения военных 117-й бригады территориальной обороны в укрытии Конгресс-центра СумГУ. Военные не пострадали во время ракетной атаки.

В комментарии "Суспільному" Артюх сказал, что был приглашен на это мероприятие, но заявил, что организатором был не он. Однако, кто его организовал, сказать отказался.

Ректор СумГУ Василий Карпуша объяснил, что во время воздушной тревоги в укрытие для защиты от обстрелов может заходить кто-либо, администрация не контролирует, кто там находится. На вопрос, знали ли в СумГУ, что в одном из зданий будет мероприятие по награждению военнослужащих ректор не ответил.

Олег Григоров – что о нем известно

Олег Григоров – генерал-майор полиции. Ранее был заместителем начальника Главного управления национальной полиции Сумщины, затем перешел на такой же пост в Запорожской области. В 2021 стал начальником полиции в Луганской области.

В 2016 году его кандидатуру рассматривали на должность директора Госбюро расследований. В августе 2024 года Владимир Зеленский присвоил ему специальное звание генерала полиции третьего ранга.

В конце января 2025 года Олег Григоров подал декларацию о доходах как кандидат на должность лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Указал, что в общей собственности с Людмилой Григорьевой имеет квартиру в Сумах. Еще одна квартира в совместной собственности с Алексеем Сачко – в Киеве. А зарегистрирован Григоров в Запорожье, в квартире Национального университета "Запорожская политехника".

Как сообщал Телеграф, духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс осудил Россию за удар по Сумам 13 апреля. Он призвал всех верующих мира публично осудить РФ и "выступить единым фронтом против этого зла".