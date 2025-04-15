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25 миллионов населения – это максимум? Социолог назвал наиболее оптимистичный для Украины сценарий

Автор
Игорь Тимофеев
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Эвакуация из прифронтовой зоны
Эвакуация из прифронтовой зоны. Фото Фото Getty Images

За последние полгода начался обратный процесс выезда вернувшихся из-за границы

У Украины мобилизационный потенциал в пять раз меньше, чем у России, поэтому долгая война — это плохо для нас. Однако, кроме боевых потерь на фронте и гибели мирных жителей от вражеских ударов в тылу, на численность населения Украины влияет массовый выезд граждан за пределы государства и решение остаться на постоянное место жительства за рубежом.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто. Он объяснил, сколько украинцев останется в стране при наиболее оптимистическом сценарии.

Больше читайте в публикации: "Если выборы пройдут сейчас, то Залужный выигрывает у Зеленского и в первом, и во втором туре — социолог Владимир Паниотто".

— Большинство людей, которых Украина теряет, это беженцы. Было около восьми миллионов беженцев в Европе, еще полмиллиона в других странах и около двух миллионов в России, о которых мы мало что знаем, — говорит социолог.

Но если брать эти восемь миллионов, то эта цифра уменьшалась, ведь два миллиона вернулись и остались шесть. Однако за последние полгода начался обратный процесс. Около 50 тысяч человек каждый месяц уезжают в Европу, — продолжает эксперт. — Еще 50—100 тысяч беженцев ежемесячно принимают решение остаться за границей.

По его словам, в одном из последних исследований КМИС обнаружено, что две трети тех, кто сейчас в Европе, хотят получить гражданство той страны, где они проживают. То есть, из шести миллионов вернутся только треть, если война закончится сейчас, — предположил гендиректор КМИС.

— И именно это главная проблема для Украины. Поэтому для нас вопрос, сколько будет длиться война, является ключевым. Если она остановится сейчас, то, скорее всего, в Украине останется около 25 миллионов, — дал прогноз социолог.

Напомним, доктор экономических наук, специалист по миграционной политике и финансовым программам для мигрантов и диаспоры Андрей Гайдуцкий объяснил "Телеграфу", почему украинцы возвращаются из-за границы, но уезжают снова.

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#Миграция #Население Украины #Владимир Паниотто #Выезд из Украины