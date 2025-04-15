"Партия мира" вместо ОПЗЖ? Почему в Раде может появиться пророссийская сила

В Украине до трети населения могут терпеть пророссийскую партию

Социология КМИС показала, что 8% опрошенных не поддерживают лишение мандатов нардепов от запрещенной пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Еще 24% респондентов безразличны или они не определились. Сложение цифр дают основания полагать, что осколки ОПЗЖ на следующих выборах преодолеют пятипроцентный барьер и будут в следующем созыве Рады.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто. Он объяснил, почему "оппозиционеры" имеют большие шансы преодолеть электроральный барьер.

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— Наши методические эксперименты показывают, что примерно 6—7% пророссийски ориентированного населения не желает участвовать в опросах. То есть, наши данные скошены. Кроме случайной погрешности в 3%, добавляется погрешность еще в 6—7% по вопросам, связанным с Россией. Это не так много и не мешает другим данным. Если, например, 98% населения отрицательно относится к России, то возможно их не 98%, а минус 6%, то есть 92%. Но это добавляет еще 6% тех данных, которые мы имеем о поддержке [ОПЗЖ], — говорит социолог.

По его мнению, они не могут идти на выборы с явно пророссийскими лозунгами.

— Но может быть "партия мира", которая будет говорить, что Россия никуда не денется и нам нужно устанавливать с ней хоть какие-то нормальные отношения. Будут говорить о русском языке, – добавил Владимир Паниотто.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", каким будет ход президентских выборов.