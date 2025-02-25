Называли "Екатеринославским небоскребом": история филармонии в Днепре (фото)

В этих стенах проводили агитспектакли и выступала Клавдия Шульженко

Здание, где находится Днепровская филармония, имеет долгую и насыщенную историю. Оно видело разные времена, меняло свое предназначение и пережило много событий. Сегодня это важный культурный центр города, где можно насладиться музыкой и искусством, но так было не всегда.

Здание построили в промежуток между 1910 и 1913 годами на улице Воскресенской (тогда она называлась Клубной). Архитектором проекта стал Александр Гинзбург из Харькова. Его творение было необычным и выделялось среди других в городе, потому получило неофициальное название "Екатеринославский небоскреб".

Клуб Общественного собрания. Открытка до 1917 г.

Первоначально это сооружение выполняло роль театра-клуба общественного собрания. Здесь собиралась городская элита, проводились балы, заключались соглашения, а также, как и во многих подобных заведениях того времени, играли в азартные игры. В здании было два зала: один небольшой и другой – значительно больший, способный вместить около 4000 человек.

С началом Первой мировой войны в 1914 году был введен запрет на азартные игры и введен "сухой закон". Это стало серьезным ударом по финансам клуба, который не смог существовать за счет членских взносов и концертных мероприятий. Уже осенью того же года здание передали в распоряжение Военного ведомства – здесь разместили эвакогоспиталь и склад мебели, изъятой из учебных заведений.

В 1917 году произошли кардинальные изменения – после революции владельцы здания потеряли свое состояние, а само сооружение национализировали. Его передали в собственность железной дороги, и так появился Дом культуры железнодорожников. Здесь проводились агитационные мероприятия, ставились театральные представления, звучали революционные речи, а затем концертные номера для работников железной дороги.

Клуб железнодорожников в конце 1920-х годов

В 1927 году здание официально перешло в собственность Сталинской железной дороги, а уже через три года его арендовал театр имени Горького. Следующий важный этап в развитии здания наступил в 1936 году, когда Днепропетровский областной исполнительный совет принял решение о создании государственной эстрады и филармонии. Уже в начале 1939 г. здесь начал действовать симфонический оркестр под руководством Соломона Фельдмана. Именно в этот период на сцене выступали всемирно известные артисты, среди которых Клавдия Шульженко, Любовь Орлова, Аркадий Райкин и Леонид Утесов.

Во время Второй мировой войны здание чудом осталось невредимым, что позволило быстро восстановить его функционирование после завершения боевых действий. В 1958–1959 годах постройку официально передали Днепропетровской областной филармонии, однако впоследствии она снова отошла железнодорожникам, а также в ее стенах разместился Театр юного зрителя.

В 1990-х годах здание находилось в упадке и нуждалось в серьезной реконструкции. Только в 2001 году филармония была окончательно передана Днепропетровской областной филармонии, а в 2002 году получила памятник архитектуры национального значения. После капитального ремонта большой зал снова открыл свои двери для ценителей классической музыки. Здесь возобновились концерты симфонического оркестра, выступления джазовых коллективов и разнообразные культурные мероприятия.

Главный зал филармонии после реконструкции

Сегодня Днепровская филармония продолжает дарить людям вдохновение, красоту и незабываемые эмоции от музыкальных выступлений.

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