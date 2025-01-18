Сказочные ландшафты и интересные строения: какой была Ворохта более 100 лет назад

Старые фотографии помогают узнать, как этот волшебный уголок Украины менялся и развивался

Ворохта – живописный карпатский поселок, который еще в начале XX века привлекал своей красотой, свежим воздухом и горными пейзажами. Мы уже рассказывали, как выглядела Ворохта зимой 90 лет тому назад. Теперь предлагаем перенестись еще дальше во времени – в начало ХХ века.

Благодаря старым фотографиям, которыми поделились на странице Государственной научной архитектурно-строительной библиотеки имени В.Г. Заболотного в Facebook, погрузимся в то время, когда этот живописный поселок выглядел не так, как сейчас.

На фотографиях можно увидеть одно из главных мест Ворохты – костел Святого Войцеха. Его сдержанная архитектура подчеркивала величие окружающих гор. Вблизи костела располагалась типография, ставшая важным центром культурного развития.

Ворохта

В центре костел Святого Войцеха города Познань и типография

Железная дорога была важным видом сообщения, что обеспечивало экономическую жизнь поселка. Железнодорожный вокзал в Ворохте – двухэтажное здание простой архитектуры – хоть и не поражал своим внешним великолепием, однако был стратегически важным объектом. Через Ворохту проходили маршруты, соединявшие важные города региона, а также обеспечивали доставку товаров на местные рынки.

Железнодорожный вокзал в Ворохте

Одним из архитектурных шедевров Ворохты был местный драматический театр. Это был не только центр культуры, но и место, где формировался интеллектуальный класс региона. Также здесь находилась типография.

Театр в Ворохте

Среди других интересных деталей поселка – каменный железнодорожный мост, поражавший своей архитектурой. Он служил не только транспортной артерией, но и стал своеобразным амфитеатром, с которого открывались удивительные виды гор и речной долины.

Железнодорожный мост в 1928 году

Мост-виадук в Ворохте

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