Сказочные ландшафты и интересные строения: какой была Ворохта более 100 лет назад
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Старые фотографии помогают узнать, как этот волшебный уголок Украины менялся и развивался
Ворохта – живописный карпатский поселок, который еще в начале XX века привлекал своей красотой, свежим воздухом и горными пейзажами. Мы уже рассказывали, как выглядела Ворохта зимой 90 лет тому назад. Теперь предлагаем перенестись еще дальше во времени – в начало ХХ века.
Благодаря старым фотографиям, которыми поделились на странице Государственной научной архитектурно-строительной библиотеки имени В.Г. Заболотного в Facebook, погрузимся в то время, когда этот живописный поселок выглядел не так, как сейчас.
На фотографиях можно увидеть одно из главных мест Ворохты – костел Святого Войцеха. Его сдержанная архитектура подчеркивала величие окружающих гор. Вблизи костела располагалась типография, ставшая важным центром культурного развития.
Железная дорога была важным видом сообщения, что обеспечивало экономическую жизнь поселка. Железнодорожный вокзал в Ворохте – двухэтажное здание простой архитектуры – хоть и не поражал своим внешним великолепием, однако был стратегически важным объектом. Через Ворохту проходили маршруты, соединявшие важные города региона, а также обеспечивали доставку товаров на местные рынки.
Одним из архитектурных шедевров Ворохты был местный драматический театр. Это был не только центр культуры, но и место, где формировался интеллектуальный класс региона. Также здесь находилась типография.
Среди других интересных деталей поселка – каменный железнодорожный мост, поражавший своей архитектурой. Он служил не только транспортной артерией, но и стал своеобразным амфитеатром, с которого открывались удивительные виды гор и речной долины.
Также предлагаем посмотреть, как праздновали Крещение в Киевской области 100 лет назад.