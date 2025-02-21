Там играли в карты, устраивали балы и читали книги: как выглядел Английский клуб в Днепре

Здание стоит без капитального ремонта много лет

В каждом городе есть здания с интересной историей, которые помнят события прошлого и хранят дух времени. Одним из таких в Днепре является бывшее здание Екатеринославского Английского клуба. Этот клуб стал неотъемлемой частью культурной жизни города, и его история заслуживает особого внимания.

Екатеринославский Английский клуб был основан в декабре 1838 года и стал одним из первых джентльменских клубов во всей Российской империи. Его целью было создание места для культурного досуга местной элиты – дворян, купцов и чиновников. В отличие от столичных аналогов, клуб в Екатеринославе имел внесословный характер, позволяя представителям разных социальных слоев становиться его членами.

Поначалу клуб не имел собственного помещения и арендовал разные здания. Но в 1891 году по проекту архитектора Александра фон Гогена на Воскресенской улице было построено его собственное здание. Оно стало одним из самых роскошных в городе и сохранилось до наших дней как памятник архитектуры национального значения.

Вечерами в Английском клубе собирались мужские компании. Здесь обсуждали деловые, политические и культурные вопросы, играли в карты, курили, устраивали обеды и ужины. Однако клуб не сводился лишь к играм и разговорам – он обладал одной из лучших библиотек в Екатеринославе. В 1913 году в ней насчитывалось 11 760 томов.

Сад Английского клуба

Особенное значение Английский клуб имел в праздники. Здесь отмечали главные события года, включая Рождество и Новый год. Посещение клуба в рождественские дни считалось традицией среди горожан, а пожертвования, собранные во время праздников, направлялись на содержание детского приюта.

Также Английский клуб сыграл ключевую роль в развитии театральной жизни города. Летний театр клуба, расположенный в Городском саду (ныне часть парка Глобы), стал главной театральной площадкой Екатеринослава во второй половине XIX века. На его сцене выступали выдающиеся актеры, включая Марию Заньковецкую, Николая Садовского и Михаила Старицкого. На рубеже XIX-XX веков здесь появилось новое здание театра, напоминавшее сказочный терем, но в 1921 году оно сгорело, и сейчас на его месте пустота.

Летний театр Английского клуба

В дальнейшем члены клуба решили построить театральный зал, на который было потрачено более 150 тысяч рублей. Возведенное здание стало известным как театр Английского клуба, теперь это театр имени Шевченко.

Театр Английского клуба

Первая мировая война повлияла на судьбу клуба. В 1914 году его здание было признано пригодным для размещения военного госпиталя, но сам клуб продолжал свою деятельность до 1917 года, организовывая благотворительные мероприятия. В 1918 году его работа возобновилась, но уже с новым, революционным уклоном.

В 1927 году старое здание Английского клуба было передано горисполкому и стало Домом Красной Армии. В период оккупации клуб был ликвидирован, а его члены подверглись репрессиям. Позже немецкие власти объединили клубный и театральный корпуса в единый клуб для своих офицеров.

После освобождения Днепра здание вновь разделили: театр имени Шевченко возобновил работу, а бывший клуб стал гарнизонным Домом офицеров. Но, в отличие от театра, в Доме офицеров капитальный ремонт не проводился. Сегодня здание находится в запустении, но там еще можно увидеть элементы былой роскоши.