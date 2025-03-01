Не только Зеленский: какие мировые лидеры не надевали костюм на встречу с Трампом (фото)

Ранее у Вашингтона проблем с одеждой не было

После начала полномасштабного вторжения России в Украину президент Владимир Зеленский сменил свой стиль с костюма на одежду в стиле милитари. По всей видимости, это не понравилось аудитории президента США Дональда Трампа, поскольку соответствующий вопрос ему даже задали в Белом доме журналисты.

Однако стоит отметить, что Зеленский не единственный, кто не стал надевать костюм на встречу с Трампом. А также не единственный, кто приезжал в милитари-одежде в Белый дом.

Мухамед бин Салман Аль Сауд

Наследный принц Саудовской аравии и ее фактический правитель в основном появляется на публике в традиционной одежде. Впрочем, это не его персональное предпочтение, а скорее стиль всех членов королевской семьи и официальных лиц страны.

Нарендра Моди

Премьер Индии тоже на официальных встречах предпочитает появляться в традиционной одежде как курта и бандгала. Однако последняя чем-то напоминает западные костюмы, поэтому можно сказать, что его стиль является чем-то средним между традиционным стилем и официальным дресс-кодом.

Имран Хан

Бывший премьер Пакистана тоже известен своей склонностью появляться на официальных встречах в традиционной одежде. В частности во время встречи с Трампом он был одет в шальвар-камиз.

Ким Чен Ын

Лидер Северной Кореи тоже не особо заботился о выборе западного костюма, вместо того выходя на публику в традиционной северокорейской форме. Этот костюм с застежкой до ворота известен на западе как "Мао френч", а в Азии как "чжуншань чжуан".

Родриго Дутерте

В большинстве случаев выбор одежды в случаях выше можно списать на культурные традиции. Однако был среди мировых лидеров настоящий "бунтарь" — бывший президент Филиппин Родриго Дутерте.

Хотя он чаще появлялся на публике в традиционной одежде баронг тагалог, однако в целом он весьма вольно относился к дресс-коду и иногда приходил на официальные встречи в джинсах и кожаных куртках.

Дутерте предпочитал свой личный образ "человека из народа" и не особо заботился о западных стандартах.

Трамп и Дутерте одеты в баронг тагалог

Уинстон Черчилль

Как известно, Зеленский во многом ориентируется именно на премьера Британии, которому пришлось вести страну в один из самых тяжелых кризисов в мировой истории. При этом он тоже посещал Белый дом во время войны и тоже не стал надевать для этого официальный костюм, а вместо этого встретился с президентом США в "костюме сирены". Этот простой комбинезон был разработан, чтобы люди могли быстро его надеть перед тем как отправиться в бомбоубежища и во времена Второй мировой в Британии его носили как взрослые, так и дети.

Как сообщалось ранее, Зеленский накануне находился в США, где провел встречу с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Разговор не задался и обернулся громким спором из-за вопроса гарантий безопасности для Украины.

Европейские лидеры после этого в большинстве своем поддержали Зеленского.