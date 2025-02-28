"Встреча труса и героя". Как мировые политики отреагировали на ссору Зеленского и Трампа

Уже известно, кто поддержал Украину

На ссору президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа, главы США, уже реагируют европейские политики. Они открыто поддерживают Украину и устойчивость ее лидера.

"Телеграф" собрал главные реакции мировых политиков на перепалку президентов во время встречи в Вашингтоне 28 февраля.

Франция

Президент страны Эммануэль Макрон одним из первых отреагировал на ссору между Трампом и Зеленским, отметив: "Мы должны уважать воюющих".

Он также настоял, что нельзя забывать — есть "агрессор и человек, на которого напали".

Польша

Польский премьер-министр Дональд Туск в сообщении X поддержал Украину, заявив, что украинцы не одиноки.

"Дорогой Владимир Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки", — написал он.

Евросоюз

В ЕС выразили общую позицию, что ссора президентов — позорное шоу, а также что Украина не останется сама без поддержки США.

"Трамп и Вэнс устроили позорное шоу. Мне стыдно за такое поведение. США заслуживают чего-то лучшего. Свободный мир должен поддерживать Украину", — заявил бывший Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила: "Ваше достоинство чествует мужество украинского народа. Будьте сильными, будьте храбрыми, будьте бесстрашными. Вы никогда не одиноки, уважаемый Президент".

Германия

Лидер немецкой партии ХДС Иоганн Вадефул подчеркнул, что Европа не предаст Украину.

"Кадры из Белого дома шокируют. Как можно так ударить в спину президента оккупированной страны? Свободная Европа не предаст Украину!" – написал он.

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила: "Украина может опираться на непоколебимую поддержку Германии".

Великобритания

Как сообщил Sky News, позиция Британии "остается неизменной" после перепалки Зеленского и Трампа. Собеседник сказал, что дальше будет видно, как эта ситуация будет вливать на положение вещей.

"Британия непреклонна в поддержке справедливого и длительного мира, обеспечивающего суверенитет и безопасность Украины", — добавил он, ссылаясь на британское правительство.

Испания

По словам испанского премьер-министра Педро Санчеса, Украину поддерживает Европа.

"Украина, Испания с вами", — сказал он.

США

Даже в США нашлись те, кто поддержал Украину. Так сенатор Штатов Адам Шифф назвал Трампа трусом, а Зеленского – героем.

"Сегодня в Овальном Кабинете встречаются герой и трус. Когда встреча завершится, герой вернется домой, в Украину", — сказал он.

Бывший советник Трампа Джон Болтон заявил, что США на этой встрече допустили катастрофическую ошибку.

"Трамп и Вэнс объявили, что они на стороне РФ в этой войне", — говорится в сообщении.

Литва

Президент Литвы Гитанас Науседа также поддержал Украину и Зеленского.

"Украина, ты никогда не будешь идти одна", — написал он.

Швеция

"Мы поддерживаем Украину, которая борется не только за свою свободу, но и за свободу всей Европы", — премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский срочно покинул Белый дом после спора с Трампом.