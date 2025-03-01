На встрече Зеленского и Трампа заметили интересный момент. Это многое объясняет

Это маленькая, но важная деталь

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа имела интересный, но малозаметный момент, на который обратили внимание в Украине. Он указывает на то, что попытки унизить Зеленского были запланированы заранее.

Во время пребывания главы Украины в Белом доме журналист спросил Зеленского, есть ли у того костюм, заявив, что в США не всем нравится его вид. Однако этот вопрос задал не просто журналист, а бойфренд конгрессвумен Марджори Грин, которая регулярно делает антиукраинские заявления. На это обратил внимание исследователь киберразведки Евгений Поремчук.

"Проведя определенное исследование, могу уверенно заявить, что это был не просто журналист, а бойфренд Марджори Грин (конгрессвумен, которая системно травит Украину в конгрессе и обвинявшая нас в нацизме и пытках гражданских). То есть попытка публичного унижения Зеленского была продумана заранее", — написал он в Facebook.

Марджори Грин систематически делает антиукраинские заявления

Республиканка-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин известна своими антиукраинскими взглядами, за это ее даже прозвали "московской Марджори". Ее заявления полностью соответствуют нарративам российской пропаганды и противоречат очевидным фактам в отношении развязанной Россией войны.

В марте 2022 года Грин заявила, что Украина сама спровоцировала российскую агрессию, так как годами выстраивала альянсы со странами Запада, "раздражая медведя". В апреле 2023 года она была среди 19 республиканцев, обратившихся к президенту США Джо Байдену с письмом-требованием о прекращении "неограниченной помощи Украине Соединенными Штатами Америки".

В феврале 2024 года Грин спровоцировала международный скандал, заявив, что британский министр иностранных дел Джеймс Кэмерон "может поцеловать ее в *упу". Ее заявление прозвучало в ответ на призыв Кэмерона помочь Украине.

Что произошло на переговорах Зеленского и Трампа

В пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне прошла встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Лидеры обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, подписание соглашения о полезных ископаемых. Но во время встречи возник скандал: Зеленский поспорил с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Венсом. Перепалка началась после слов Зеленского о гарантиях безопасности. Но западные СМИ приходят к выводу, что скандал умышленно спровоцировал Джей Ди Вэнс.

После этого переговоры были досрочно прерваны, Зеленский покинул Белый дом, а Трамп выступил с очередной порцией заявлений, обвинив в инциденте Владимира Зеленского и заявил, что украинский президент, мол, не выглядит человеком, который хотел бы прекратить войну. После ссоры Зеленский дал интервью американскому телеканалу Fox News, в котором ответил на упреки Трампа о нежелании мира и объяснил свою позицию.

Как сообщал "Телеграф", американские сенаторы от Демократической партии обрушили на президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Венса волну сокрушительной критики из-за скандала с президентом Украины Владимиром Зеленским. Основной месседж демократов – Трамп и Венс позорно отнеслись к Украине и играют на стороне Владимира Путина, что не является недопустимым.