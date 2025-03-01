Не лише Зеленський: які світові лідери не одягали костюм на зустріч із Трампом (фото)

Раніше у Вашингтона проблем із одягом не було

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент Володимир Зеленський змінив свій стиль із костюма на одяг у стилі мілітарі. Очевидно, це не сподобалося аудиторії президента США Дональда Трампа, оскільки відповідне питання йому навіть задали у Білому домі журналісти.

Однак варто відзначити, що Зеленський не єдиний, хто не став одягати костюм на зустріч із Трампом. А також не єдиний, хто приїжджав у мілітарі-одязі до Білого дому.

Мухамед бін Салман Аль Сауд

Наслідний принц Саудівської Аравії та її фактичний правитель переважно з’являється на публіці у традиційному одязі. Втім, це не його персональна перевага, а скоріше стиль усіх членів королівської родини та офіційних осіб країни.

Нарендра Моді

Прем’єр Індії теж на офіційних зустрічах вважає за краще з’являтися у традиційному одязі як курта та бандгала. Однак остання чимось нагадує західні костюми, тому можна сказати, що його стиль є чимось середнім між традиційним стилем та офіційним дрес-кодом.

Імран Хан

Колишній прем’єр Пакистану теж відомий своєю схильністю з’являтися на офіційних зустрічах у традиційному одязі. Зокрема, під час зустрічі з Трампом він був одягнений у шальвар-каміз.

Кім Чен Ин

Лідер Північної Кореї теж не особливо дбав про вибір західного костюма, натомість виходячи на публіку у традиційній північнокорейській формі. Цей костюм із застібкою до горла відомий на заході як "Мао френч", а в Азії як "чжуншань чжуан".

Родріго Дутерте

Найчастіше вибір одягу у випадках вище можна списати на культурні традиції. Однак серед світових лідерів був справжній "бунтар" — колишній президент Філіппін Родріго Дутерте.

Хоча він частіше з’являвся на публіці в традиційному одязі баронг тагалог, проте загалом він вельми вільно ставився до дрес-коду та іноді приходив на офіційні зустрічі у джинсах та шкіряних куртках.

Дутерте вважав за краще дотримуватися свого особистого образу "людини з народу" і не особливо дбав про західні стандарти.

Трамп і Дутерте одягнені в баронг тагалог

Вінстон Черчилль

Як відомо, Зеленський багато в чому орієнтується саме на прем’єра Британії, якому довелося вести країну в одну із найважчих криз у світовій історії. При цьому він теж відвідував Білий дім під час війни та теж не став одягати для цього офіційного костюма, а натомість зустрівся з президентом США у "костюмі сирени". Цей простий комбінезон був розроблений, щоб люди могли швидко його вдягнути перед тим, як вирушити в бомбосховища і за часів Другої світової в Британії його носили як дорослі, так і діти.

Як повідомлялося раніше, Зеленський напередодні перебував у США, де провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Розмова не задалася і обернулася гучною суперечкою через питання гарантій безпеки для України.

Європейські лідери після цього здебільшого підтримали Зеленського.