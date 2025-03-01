США хотят и дальше давить на Украину, но без контактов с Зеленским — СМИ

Трамп намекает на прекращение помощи Украине: меняющая игру дипломатическая катастрофа.

Администрация Трампа планирует усилить давление на Киев, избегая прямых контактов с Зеленским, чтобы достичь мирного соглашения. США также рассматривают возможность проверки оказанной Украине помощи.

Как сообщает Bloomberg, напряжение достигло пика, когда Трамп в соцсетях написал, что Зеленский должен "вернуться, когда будет готов к миру". Впоследствии его союзники заявили, что шансы на поддержку Украины резко уменьшаются, пока Зеленский остается у власти.

Утрата главного союзника?

Эти слова повлекли за собой панику среди европейских лидеров, которые неделями пытались убедить Трампа не принимать решения, играющие на руку Кремлю. Многие увидели в этом сигнал о возможном разрыве отношений между Киевом и Вашингтоном.

Европа оказалась перед сложным выбором: взять ли на себя больше ответственности за военную поддержку Украины или искать компромисс с Трампом, возможно, даже за счет политического будущего Зеленского.

Поздно в пятницу Зеленский не показал никаких признаков сожаления. "Мы хотим мира", — сказал он Fox News, добавив, что уверен в возможности спасти свои отношения с Трампом. "Но мы не можем терять наши ценности, наших людей. Мы не можем потерять свободу".

Для некоторых в лагере Трампа это было оправданием их давних подозрений по Зеленскому. По словам одного из приближенных к администрации, президентство Джо Байдена побудило его ждать, что американский народ продолжит финансировать войну.

"С Зеленским покончено", – сказал собеседник. Но другой советник администрации Трампа отметил, что слишком многое было вложено в попытки достичь соглашения о прекращении войны, чтобы уйти сейчас. В то же время США, скорее всего, резко усилят давление на Киев и будут избегать непосредственного общения с Зеленским, сказал советник, пожелав оставаться анонимным для обсуждения вопросов, не публичных.

"Могут быть последствия", например проверка помощи США, предоставленной Украине, сказала Виктория Коутс, вице-президент консервативной Heritage Foundation. "Я думаю, что вы можете увидеть некоторые подобные действия, но ни одно из них не обязательно будет препятствовать каким-либо будущим переговорам".

Трамп утверждал, что экономическое соглашение, которое даст США 50% доли в доходах от украинских ресурсов, является лучшей гарантией американской приверженности.

"У нас там будут рабочие, которые будут копать, копать, копать", – сказал Трамп. "В этом смысле мы имеем сдерживающий фактор". Но Киев добивался гарантий, что США помогут обеспечить безопасность Украины в случае, если Путин нарушит соглашение о прекращении огня. Великобритания и Франция предложили около 30 000 миротворческих войск, но также хотели, чтобы Трамп обязался поддержать их, если они подвергнутся нападению России.

Трамп, на которого на этой неделе сначала давил президент Франции Эммануэль Макрон, а затем британский Стармер, отказался подвергаться давлению.

"Я не люблю говорить о миротворчестве, пока мы не договоримся", — сказал он Стармеру. "Сейчас у нас нет соглашения".

Европейские лидеры ищут варианты ответа, если Трамп попытается заставить Киев пойти на соглашение с Путиным. На кону – не только военная помощь, но и стратегическое будущее Украины.

Пока Зеленский остается непоколебимым: "Мы хотим мира, но не можем терять наши ценности, людей и свободу". Однако, как показали последние события, ситуация становится все более непредсказуемой.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Турция повторит свое предложение по организации мирных переговоров между Украиной и Россией. Это произойдет на саммите европейских лидеров в Лондоне.