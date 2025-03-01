"Не выглядел человеком, желающим мира": Трамп снова наделал скандальных заявлений в адрес Зеленского

Трамп считает, что Зеленский якобы не хочет мира

Президент США Дональд Трамп выступил с очередной порцией заявлений касательно переговоров в Белом доме, которые были сорваны после спровоцированного вице-президентом США Джей Ди Венсом спора. Трамп обвинил в инциденте Владимира Зеленского и заявил, что украинский президент, мол, не выглядит человеком, который хотел бы прекратить войну.

"Телеграф" собрал главное из заявлений Трампа для печати:

США "не хотят играть в игры". Зеленский хочет "бороться, бороться, бороться", а США стремятся к миру, а не к войне длиной лет в 10.

Встреча с Зеленским не увенчалась успехом, признал Трамп.

Зеленский якобы хотел "вернуться прямо сейчас", но Трамп, как президент, не допустил этого.

Прекращение огня в Украине должно произойти "немедленно". Зеленский может это сделать.

Трамп не подтвердил, что планирует сократить или прекратить военную помощь Украине: "Неважно, что я рассматриваю".

Зеленский не выглядел человеком, желающим мира. Он должен перестать критиковать Путина и заявить о стремлении заключить мир.

Зеленский "переиграл" во время переговоров в Белом доме.

США либо закончит эту войну, либо оставит Украину сразиться с Россией наедине. "Мы или закончим эту войну или дадим им сразиться и посмотрим, что произойдет. Без нас он не победит", – заявил президент США.

Напомним, что в пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа. Лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, подписание соглашения о полезных ископаемых.

Президент Украины Владимир Зеленский поспорил с американским коллегой Дональдом Трампом и представителем его администрации Джей Ди Венсом во время встречи в Вашингтоне. Перепалка началась после слов Зеленского о гарантиях безопасности. Но западные СМИ среди приходят к выводу, что скандал умышленно спровоцировал вице-президент США Джей Ди Вэнс.