"Китайская стена" в Днепре: как выглядит легендарный дом-гигант длиной почти в километр (фото, видео)

Как строили дом на 36 подъездов

В Днепре есть уникальное здание, которое не может остаться незамеченным – огромный жилой дом, получивший в народе название "Китайская стена". Не в каждом городе можно найти столь длинное жилое сооружение, которое протянулось почти на километр. Его масштаб поражает, а история строительства заслуживает отдельного внимания.

Как строили "Китайскую стену" в Днепре

Строительство этого жилого комплекса, расположенного на проспекте Героев, 12, началось еще в 1969 году. Первые жители въехали в свои квартиры уже в 1972 году, когда были сданы в эксплуатацию первые 11 подъездов. Торжественное открытие здания с перерезкой красной ленты состоялось в декабре 1974 года, когда завершили строительство 30 подъездов. Однако строительство окончательно завершилось только в 1976 году, когда было достроено еще 6 подъездов, доведя общее количество до 36.

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Особенности самого длинного дома Днепра

Проект здания разработал архитектурный коллектив под руководством Павла Ниринберга. Необычная форма сооружения объясняется особенностями рельефа – проспект Героев пролегает на месте бывшего пролива, разделявшего Днепр и Воронцовский остров. Общая длина здания составляет 850 метров, что соответствует расстоянию в три остановки троллейбуса.

"Китайская стена", Днепр, 1970-е годы

Дом состоит из 36 подъездов и 1296 квартир. Особенностью планировки стали двухуровневые квартиры, расположенные на верхних этажах. Это было роскошью и довольно редким явлением в свое время. Архитектурный стиль здания относится к "брежневскому минимализму" – он отличается простотой форм и функциональностью. Необычный вид фасада дополняют надстройки над машинными отделениями лифтов, благодаря которым и появились двухуровневые квартиры.

"Китайская стена" на проспекте Героев Автор фото: В. Акимов

С 1990-х годов часть квартир на первых этажах была перепрофилирована в магазины, офисы и другие коммерческие помещения. Дом имеет свою котельную, которая обеспечивает отопление и горячее водоснабжение.

По данным gorod.dp.ua, в 2024 году в "Китайской стене" проживало около 3100 человек. Этот дом остается не только одним из самых интересных сооружений Днепра, но и одним из самых длинных жилых домов по всей Украине.