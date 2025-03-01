Его построили со второго раза и использовали не только для тренировок: как раньше выглядел Дворец спорта в Харькове

Здесь проводили концерты и политические съезды

В Харькове есть множество спортивных объектов. Ранее мы рассказывали историю стадиона "Металлист", а теперь вспомним Дворец спорта. Это было крупнейшее крытое спортивное сооружение Харькова.

История Дворца спорта началась еще в 30-х годах XX века, когда на его месте планировалось возведение крупного спортивного комплекса — "Республиканского стадиона имени Петровского". Однако после переноса столицы УССР в Киев в 1934 году строительство свернули, оставив только начатые земляные работы. К проекту спортивного комплекса в этом районе вернулись в 60-х годах, и в итоге был заложен Дворец спорта.

Строительство

Строительство Дворца спорта было непростым. Первоначально он задумывался как городской объект, однако из-за финансовых ограничений реализация затягивалась. В приоритете находилось строительство метрополитена. Однако в 70-х годах, когда стало известно, что Москва примет Олимпийские игры 1980 года, строительство спортивных объектов, в том числе Дворца спорта, получило дополнительное финансирование в рамках подготовки к Олимпиаде.

После открытия Дворец спорта стал важным центром спортивной жизни города. Он стал домашней ареной хоккейной команды "Динамо". В 1978 году здесь прошел первый международный турнир по художественной гимнастике памяти В. И. Савиной. В том же году во Дворце спорта выступал Владимир Высоцкий, чьи концерты стали частью "харьковского дела" — уголовного расследования о присвоении денег от продажи билетов.

Дворец спорта в 1980-х

В 1981 году здесь прошли международные матчи по волейболу между женскими командами СССР и Японии, а в 1984 году — встреча мужских сборных СССР и США перед Олимпиадой в Лос-Анджелесе. В том же году при Дворце спорта открыли тренировочный каток, и на его базе начала работу спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва. В советское время здесь проводились крупнейшие соревнования по хоккею, художественной гимнастике, баскетболу, волейболу и другим видам спорта.

С распадом СССР Дворец спорта столкнулся с финансовыми трудностями. В 1990 году эксплуатацию ледового зала прекратили, а в 1995 году демонстрационный зал переоборудовали, установив деревянный помост, что позволило проводить соревнования по мини-футболу, гандболу, боксу. С 1996 года Дворец спорта стабильно функционировал, принимая всеукраинские и международные соревнования, а также концерты известных исполнителей.

Хоккейный матч, фото: moniacs.kh.ua

Территория вокруг Дворца спорта также вошла в историю города. 22 февраля 2015 года рядом произошел теракт во время мирного шествия, посвященного годовщине Революции Достоинства. В результате погибли четыре человека, девять получили ранения.

В период пандемии COVID-19 власти рассматривали возможность размещения зараженных в здании Дворца спорта в случае нехватки мест в больницах, но до этого дело не дошло.

С начала российского вторжения Дворец спорта не работал. 1 сентября 2024 в результате ракетного обстрела основное здание комплекса, включая хоккейную арену и залы, где тренировались будущие олимпийцы были разрушены. В результате удара здесь стало невозможно проводить занятия по мини-футболу, волейболу, баскетболу и художественной гимнастике.

Последствия ракетного удара по Дворцу спорта в Харькове

"Здания не подлежат реконструкции, очень сильные разрушения, попадания. Пять попаданий баллистическими ракетами только в этом районе, несколько в само здание и по территории вокруг, и в спортивную площадку у здания", — говорил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко о последствиях ракетной атаки. Но заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Евгений Иванов заявлял, что здание восстановят, к этому будут привлекать средства из бюджета и партнеров.

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