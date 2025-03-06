Мама-курица и женщина-робот. ТОП-6 странных открыток с 8 Марта из СССР

Без животных мотивов не обошлось

Международный женский день 8 Марта праздновали и в СССР. Однако вместо привычных современным женщинам цветов и безделушек дарили открытки, советские духи и т.д.

"Телеграф" собрал 6 самых странных открыток, которые больше удивили бы современную женщину, чем порадовали. Заметим, что 8 Марта советские власти часто использовали для пропаганды, поощряя женщин быть лучшими на работе, дома, где угодно.

Странные открытки из СССР на 8 Марта

На большинстве открыток изображали цветы, животных и как дети готовят подарки маме. Однако были и шутливые открытки, на них рисовали озадаченных мужчин с детьми на руках.

К примеру, на открытке снизу нарисованный мужчина в деловом костюме с фартуком, младенцем, цветами и продуктами в руках. Концепция понятна всем, однако это изображено не очень удачно. С первого взгляда картина показывает выписку из роддома, а не 8 Марта. Да и ребенок не у мужчины на руках, а лежит сверху на нем.

Озадаченный мужчина изображен и на второй открытке, однако здесь парень явно недоволен своим положением. Автор изобразил бабушку, которая смотрит, как ее внук моет посуду, но радости ребенок не излучает.

Еще одна открытка из этой серии, где мужчина хочет купить домой робота, чтобы жена не уставала так сильно. Выходит, что он сравнил ее с роботом, который не устает, и у него даже не возникло мысли помочь жене своими руками.

Животные мотивы использовались в открытках довольно часто, однако здесь как будто немного перегнули. Одно дело, когда белочка или зайчик несут букет, а другое, когда мать и женщина изображены, как курицы, получающие подарки от цыплят.

На этой открытке изображены русские традиционные сказки, будто какой-то почтенный господин дарит девушке ни то перья, ни то странный цветок. На первый взгляд, открытка более-менее нормальная, но учитывая, что она продавалась во времена СССР, выглядело несовременно.

Кроме этого были открытки с откровенным пропагандистским текстом, где женщина была в образе типичной комсомолки в красном наряде, олицетворяя труженицу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цветы дарили на 8 Марта в СССР.