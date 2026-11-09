Заброшенный дом на хуторе не узнать: во что его превратила семья переселенцев (фото)

Семья взялась за ремонт без всякого опыта

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Украинская семья показала, как изменила старый дом в Харьковской области, в котором поселилась после выезда из российской оккупации. Они предпочли светлые цвета и современный дизайн, а также народные мотивы в экстерьере.

Об этом опыте рассказала пользовательница под ником khutoraesthetic в социальной сети Threads. По ее словам, ремонт дома длился 2,5 года.

"Получилось визуально красиво, но есть много нюансов. Это мы жили в заброшенном доме на хуторе после того, как выехали из оккупации", — написала она.

Как семья оказалась в старом доме

Семья выехала из Циркунов Харьковской области после недели оккупации и поселились в Богодуховском районе, примерно в 100 километрах от дома. Они взяли с собой инструменты, которые впоследствии пригодились для ремонта.

Дом выглядел запущенным

Дом выглядел запущенным

В дом они впервые вошли 2 марта 2022 года. По рассказам соседей, постройке более 100 лет. Внутри было грязно, оставался хлам, были мыши, а потолок обвалился. Старые окна разваливались, стены были очень кривыми.

Помещения были забросаны хламом

Помещения были забросаны хламом

Женщина рассказала, что им предлагали более комфортные условия, однако после пережитого, семья хотела уединение как можно дальше от цивилизации. После начала ремонта она начала подробно снимать каждый этап перевоплощения дома.

Мебель из старой двери и декор из подручных материалов

Снаружи дом побелили, фасад украсили синим орнаментом в украинском этностиле, а двор убрали. Веранду оформили в мягких бело-розовых цветах. Стол принесли из другого заброшенного дома, для обновления мебели использовали ткань из сэкондхэнда.

Фасад украсили синим орнаментом в украинском этностиле

Фасад украсили синим орнаментом в украинском этностиле

Фасад украсили синим орнаментом в украинском этностиле

Значительную часть мебели они сделали своими руками. Отец с братом смастерили большую кровать из двух старых дверей. Кухонные полки изготовили из досок старого забора.

Старая дверь стала основой кровати

Мебель обновили белой краской

Мебель обновили белой краской

В спальне сохранили и обновили местный комод, а шкаф также перенесли из заброшенного дома. Картонные коробки для документов стали одновременно декором и местом хранения.

Мебель обновили белой краской

Мебель обновили белой краской

Для дочери выделили зону площадью 2 квадратных метра. Чтобы вместить детское спальное место, отец убавил старую кровать. Он вырезал части сетки и заново соединил конструкцию.

Дочери выделили отдельное пространство

Новые окна помогли приобрести подписчики, присылавшие деньги после того, как женщина рассказала о своем желании их заменить. В результате у семьи появилось собственное жилье. Благодаря светлым цветам в интерьере, дом кажется более современным и комфортным, чем был изначально.

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