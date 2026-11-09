Квартира пустая, а счет за газ растет: как добиться перерасчета

Поставщик формирует платежку по объемам, переданным ему оператором газораспределительной сети

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Если в квартире временно никто не живет, то отсутствие показаний счетчика приводит к начислениям оплаты за газ по плановому потреблению. Чтобы исправить данные о завышенном объеме, владельцу нужно зафиксировать фактические показания и в письменном виде обратиться к оператору газораспределительной сети (ГРС).

Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области объяснило порядок исправления таких начислений после систематических обращений потребителей. Жалобы касались ложных объемов газа, завышенных сумм в платежках и отсутствия перерасчета, из-за чего возникала искусственная задолженность.

Почему начисляют плату за газ, который не потребляли

Если оператор ГРС не получил показаний до 6 числа месяца, следующего за расчетным, то он определяет потребление на уровне планового месячного объема. Его рассчитывают с учетом группы потребления и среднегодового объема использования газа за последние 12 календарных месяцев.

Поэтому счет за временно пустое жилье будет зависеть от потребления, пока для расчета используют плановые данные. Основанием для устранения расхождения являются фактические показания счетчика.

Как зафиксировать показания в пустой квартире

Показания следует снимать ежемесячно по состоянию на 1 число и передавать оператору ГРС с 1 до 5 числа включительно. В ЧАО "Кременчуггаз" напомнили, что для учета потребленного газа нужно предоставить цифру, которая находится до запятой на циферблате счетчика.

Если газом не пользовались и цифры не изменились, передавать нужно те же фактические показания. Способ передачи определяет договор распределения. К примеру, через личный кабинет, Viber-бот, SMS, электронную почту и телефон.

Для передачи показаний счетчика требуется целая часть кубометров – цифры до запятой на счетчике. Фото ИИ/"Телеграф"

Для документального подтверждения оператор производит контрольное снятие показаний. Работник газового хозяйства фиксирует его в соответствующем документе, который подписывает потребитель: это, в частности, акт контрольного снятия показаний или акт обследования. Владелец должен обеспечить доступ к счетчику, а представитель оператора — указать цель визита и по требованию показать служебное удостоверение.

Как подать заявление и получить корректировку

Если объем счета противоречит показаниям счетчика, Госпродпотребслужба рекомендует сообщить об этом поставщику и подать соответствующее заявление оператору ГРС. В обращении следует просить привести объем распределенного газа по адресу жилья к фактическим показателям и передать исправленные сведения поставщику через информационную платформу.

Потребитель имеет право не чаще одного раза в три месяца обращаться с заявлением о сверке фактически использованных объемов газа и уплаченных средств за распределение. На письменное обращение оператор обязан провести сверку не позднее 15 рабочих дней со дня его получения. Результат оформляется актом, который подписывают стороны; если он выявляет разногласия с данными лицевого счета, оператор производит корректировку.

Для расчетов по плановым величинам среднемесячного потребления действует также обязанность поставщика сверять фактические объемы с данными оператора ГРС не менее раза в шесть месяцев и производить соответствующий перерасчет. Как разъясняет Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пеню за отклонения между такими плановыми начислениями и фактическим потреблением по данным оператора ГРС не взимают.

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