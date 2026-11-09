Не хватает розеток в АТБ? Сотрудник рассказал лайфхак, как зарядиться во время блэкаута

Обычно для посетителей в супермаркетах устанавливают один удлинитель

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Во время отключений электричества в супермаркетах "АТБ" можно подзарядить телефоны и другие гаджеты. Чтобы не ждать свободного места у общих розеток, покупатели могут воспользоваться собственным удлинителем.

Об этом способе в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал сотрудник сети "АТБ". По его словам, правила магазина не запрещают посетителям приносить свои удлинители.

Во время длительных отключений электричества покупатели приходят в магазины и за продуктами, и чтобы зарядить устройства. В часы наибольшего спроса желающих воспользоваться этой возможностью больше, чем свободных мест, поэтому у общего удлинителя собираются очереди.

Какую нагрузку выдерживает удлинитель

Подключая устройства через удлинитель, нужно учитывать наименьший допустимый показатель среди всех соединений. Как объясняет Госэнергонадзор, ограничения определяются характеристиками и розетки, и самого удлинителя.

Например, если розетка рассчитана на 10 ампер, а подключенный к ней удлинитель – на 6 ампер, ориентироваться нужно на меньший показатель. При напряжении 220 вольт розетка на 10 ампер выдерживает 2 200 Вт, однако подключение через удлинитель на 6 ампер ограничивает допустимую нагрузку примерно до 1,3 кВт.

Мощность всех одновременно подключенных приборов суммируют. Данные о потреблении указаны в эксплуатационном паспорте устройства, а превышение допустимой нагрузки вызывает нагрев соединений, повреждение розетки или удлинителя и повышает риск пожара.

Напомним, работник "АТБ" также рассказал, что в магазинах запрещено заряжать большие станции, в частности EcoFlow.

Как сообщал "Телеграф", соединение двух или трех удлинителей повышает риск перегрева.