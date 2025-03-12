Плевки в тушь, помада на спичках и один цвет тональника: чем красились во времена СССР

Советский союз — это эпоха дефицита и изобретательности

Во времена СССР не было широкого выбора косметики, а доступные средства не отличалась ни качеством, ни разнообразием. Однако советские женщины все равно старались быть красивыми и ради этого шли на определенные хитрости.

Тогдашним модницам приходилось экспериментировать и искать альтернативные способы ухода за собой. Чего только стоит "Ленинградская" тушь, в которую нужно было плевать и тональный крем "Балет", который плотным слоем покрывал кожу и превращал лицо в подобие восковой "маски".

"Телеграф" предлагает вспомнить, чем красились женщины в СССР, а также что всегда можно было найти у них в косметичке.

Самые популярные бьюти-средства из советского прошлого

"Ленинградская" тушь

В СССР все женщины использовали тушь для бровей и ресниц "Ленинград", которая выпускалась в небольшой картонной упаковке с пластмассовой кисточкой внутри.

Представляла она собой сухой чёрный брусок, который перед использованием необходимо было смочить водой, но в большинстве случаев тушь "размачивали" слюной.

Уже накрашенные ресницы частенько приходилось аккуратно разделять иголкой, чтобы они не выглядели слипшимися, что было достаточно рискованно. К концу дня такая тушь осыпалась и была неводостойкой.

Тональный крем "Балет"

Самое популярное тональное средство в СССР — это крем "Балет", который производился фабрикой "Свобода". Имел он слишком плотную текстуру и кожа под ним не дышала.

Производился "Балет" в единственном оттенке и смотрелся на лице очень грубо.

Тени Ruby Rose

Советские женщины любили выделять глаза яркими оттенками теней. Тогда был большой выбор палеток теней всевозможных оттенков польской марки Ruby Rose, однако их качество оставляло желать лучшего.

Такие тени через непродолжительное время осыпались и скатывались на веках.

Губная помада

В СССР особой популярностью пользовались насыщенные оттенки губных помад, однако, качество и аромат их были невысокими. В состав помады входило вещество кармин, которое оставалось на губах несколько дней.

Из-за дефицита косметических средств некоторые женщины умудрялись вместо румян использовать помаду, слегка наносили её на щёки, а затем аккуратно растушёвывали.

Еще одним необычным элементом макияжа губ была помада на спичке. Когда средства оставалось совсем немного, девушки набирали ее остатки спичкками и аккуратно красили губы.

Пудра

В составе советской пудры был тальк, мел, белая глина, двуокись титана и минеральные вещества. Такое средство плохо маскировало недостатки на лице и оставляло следы на одежде.

Пудра по структуре была рассыпчатой и имела отдушки. Наиболее популярными считались "Балет", "Бархатистая", "Сирень", "Фиалка". Производилась она в нескольких оттенках: белый, жёлтый, розовый, телесный и персиковый.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем женщины в Советском союзе пользовались зеленой помадой. Это делали не все, однако последствия такого макияжа никого не удивляли и ежедневно транслировали по ТВ.