Подстаканники со времен СССР: на аукционе продают ретро-лот по привлекательной цене
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Эти подстаканники являются идеальным вариантом для коллекционеров старинных вещей
На популярном онлайн-аукционе для коллекционеров Violity была выставлена пара подстаканников из нержавеющей стали, изготовленных в период Советского Союза. Эти предметы обихода стали настоящим интересным трофеем для любителей ретро-коллекций.
Как пишет автор объявления, они имеют классический дизайн, характерный для многих изделий того времени. В то же время есть дефекты в виде мелких царапин.
Подстаканники оснащены металлическими ручками для удобства и стеклянными вставками с характерными гранями, придающими элегантность. Сейчас таковые невозможно найти в современных изделиях. На одном из товаров можно рассмотреть клеймо производителя, что свидетельствует об их подлинности.
Эти подстаканники являются идеальным вариантом для коллекционеров старинных вещей, которые ценят советскую эстетику, или для тех, кто хочет создать атмосферу ретро в собственном доме. Они могут стать не только привлекательным декоративным элементом, но и отличным дополнением к чайному столу, который напомнит о прошлом и позволит наслаждаться чаепитием так, как это делали в те времена.
Автор объявления поставил стартовую стоимость 370 грн. Как и в случае других лотов на этом аукционе, покупатель, предложивший самую высокую цену, станет владельцем этого артефакта. Для удобства продавец готов осуществить доставку через Новую Почту, что позволяет купить подстаканники не только в Украине, но и за рубежом.
Подобная посуда была обычным атрибутом быта в Советском Союзе. Он использовался не только на дому, но и на железнодорожных вокзалах, в поездах, кафе и предприятиях. Простая, но изысканная форма, сочетание металла и стекла делали их практичными и одновременно эстетически привлекательными.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о продаже электрокипятильника со времен СССР. Приобрести такую вещь можно за 450 гривен.