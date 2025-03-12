Подстаканники со времен СССР: на аукционе продают ретро-лот по привлекательной цене

Эти подстаканники являются идеальным вариантом для коллекционеров старинных вещей

На популярном онлайн-аукционе для коллекционеров Violity была выставлена пара подстаканников из нержавеющей стали, изготовленных в период Советского Союза. Эти предметы обихода стали настоящим интересным трофеем для любителей ретро-коллекций.

Как пишет автор объявления, они имеют классический дизайн, характерный для многих изделий того времени. В то же время есть дефекты в виде мелких царапин.

Подстаканники оснащены металлическими ручками для удобства и стеклянными вставками с характерными гранями, придающими элегантность. Сейчас таковые невозможно найти в современных изделиях. На одном из товаров можно рассмотреть клеймо производителя, что свидетельствует об их подлинности.

Фото: Violity

Фото: Violity

Эти подстаканники являются идеальным вариантом для коллекционеров старинных вещей, которые ценят советскую эстетику, или для тех, кто хочет создать атмосферу ретро в собственном доме. Они могут стать не только привлекательным декоративным элементом, но и отличным дополнением к чайному столу, который напомнит о прошлом и позволит наслаждаться чаепитием так, как это делали в те времена.

Фото: Violity

Фото: Violity

Автор объявления поставил стартовую стоимость 370 грн. Как и в случае других лотов на этом аукционе, покупатель, предложивший самую высокую цену, станет владельцем этого артефакта. Для удобства продавец готов осуществить доставку через Новую Почту, что позволяет купить подстаканники не только в Украине, но и за рубежом.

Фото: Violity

Подобная посуда была обычным атрибутом быта в Советском Союзе. Он использовался не только на дому, но и на железнодорожных вокзалах, в поездах, кафе и предприятиях. Простая, но изысканная форма, сочетание металла и стекла делали их практичными и одновременно эстетически привлекательными.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о продаже электрокипятильника со времен СССР. Приобрести такую вещь можно за 450 гривен.