В Украине продают электрокипятильник со времен СССР: сколько просят за диковинку (фото)

До конца активного объявления осталось 6 дней

Вещи из СССР можно приобрести на платформе для коллекционеров Violity, где появился интересный товар — электрокипятильник. Это редкая находка для любителей ретро-приборов и интересующихся историей бытовой техники.

Как отметил автор объявления, прибор модели ЭП-0,5/220, хотя и изготовлен много лет назад, однако до сих пор способен выполнять свои функции. Приобрести его можно за 450 гривен.

Кипятильник изготовлен из пластика и металла, имеет мощность 0,5 кВт и рассчитан на напряжение 220 В. Это делает его пригодным для использования в современных условиях.

На упаковке отчетливо видна маркировка ГОСТ 14705-83, свидетельствующая о том, что этот прибор соответствовал высоким стандартам качества, установленным в СССР.

До конца активного объявления осталось 6 дней.

Для удобства покупателей автор предлагает доставку через Новую почту. Продавец может отправить его как по Украине, так и за границу. Важно отметить, что это объявление работает по принципу электронных торгов, где конечная цена определяется результатами аукциона. Это позволяет каждому желающему сделать свою ставку, а товар получит тот, кто предложит наибольшую сумму.

Ранее "Телеграф" писал об игрушечном зайце времен СССР на аналогичном аукционе. "Зайчик" до сих пор в хорошем состоянии, несмотря на свой "возраст".