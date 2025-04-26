Долги за коммунальные услуги можно не платить в этом случае

Если выполнять несколько простых действий, долги можно аннулировать, а новые не будут накапливаться

Задолженность за коммунальные услуги влечет начисление пени, последующие отключения, блокирование счетов и т.д. Однако в прифронтовых общинах такого не произойдет – во время войны им не начисляют штрафные санкции и не отключают поставки коммунальных услуг. Но есть еще одна категория украинцев, которые могут не платить долги при определенных условиях.

По начислениям могут не платить украинцы, которые не проживают в недвижимости и могут это подтвердить. Это условие не касается теплоснабжения и квартплаты, однако газ, электроэнергию, вывоз мусора, водоснабжение и водоотвод суммы в платежках могут перечислить. Тогда долг за этот период исчезнет.

Если у вас установлены счетчики

Если у человека в квартире есть счетчики, чтобы не было лишних начислений, он должен в срок передавать действительные показания приборов. Если человек в квартире или доме не проживает — он должен передавать ежемесячно те же показания. В противном случае начисление может продолжаться.

Если счетчиков нет

В случае, если услуга не учитывается прибором, а начисляется по количеству зарегистрированных лиц, необходимо сообщить о предоставлении услуг о непроживании. Это нужно сделать, добавив документы в подтверждение — справку ВПЛ, документ о регистрации беженца и т.д. Обычно начисления пересчитывают при непроживании более 30 дней. Заявление передается периодически с новым набором документов. К примеру, КВБО по вывозу мусора в Харькове требует такое заявление каждые полгода, однако если просрочить — все равно пересчитают.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где можно проверить онлайн, не началось ли исполнительное производство из-за долгов за коммунальные услуги и сколько сейчас насчитали. Сделать это можно также по квитанциям и телефону у поставщика.