Получали космические зарплаты. Какие профессии в СССР оплачивались больше всего

И это не чиновники

В советское время было не так много людей рабочего класса, получавших высокие или более или менее средние зарплаты. В основном в СССР люди жили на 100 рублей или меньше.

"Телеграф" расскажет, кто в СССР получал немалые зарплаты и как им это удавалось. Заметим, что даже на заводах и шахтах находились люди с зарплатой в 1000 рублей.

В СССР на большинстве предприятий существовала система разрядов, то есть уровней навыков и знаний. Обычно их было 6-9. Человек, работая на определенный период, мог пройти курсы, сдать экзамен и повысить разряд. С ним росла и зарплата. Но это удавалось не всем.

Буровой мастер

Это одна из самых оплачиваемых профессий советских времен. Конечно, не все работники получали по 1000 рублей в месяц, больше платили на Севере. Ведь там были сложные условия работы, которые нуждались в знаниях и выносливости. За 6 месяцев работы работник получал такой доход, который на других работах зарабатывали годами. В 1980-90-х годах мастера на буровых получали от 50 до 100 рублей в день, но некоторые работники зарабатывали более 1000 рублей в месяц. Обычно это были люди с высоким разрядом и большим опытом работы.

Токари

Эта профессия также на отдельных предприятиях отличалась большой зарплатой. В 1980-е годы среднемесячная заработная плата токаря 3-4 разряда составляла около 500 рублей. Однако работники с высокими разрядами от 6 уровня получали до 1000 рублей. Плюс к этому за исполнение планов они получали премии.

Шахтеры

Не все рабочие шахт получали большие доходы, обычно это были проходчики и работающие под землей. То есть люди, которые непосредственно добывали уголь. Высокая зарплата шахтеров обусловливалась стажем, нормой выработки и дополнительными наградами за ударный труд. Зарплата проходчика могла достигать 1000 рублей. Кроме этого у шахтеров было много льгот, в том числе путевки в санаторий, премии, дополнительные отпуска и немалая пенсия. А на пенсию они выходили после 40-45 лет, когда получали определенное количество подземного стажа.

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