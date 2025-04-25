Несправедливо мало? Какую пенсию сейчас получают ликвидаторы ЧАЭС, которые рисковали жизнью

Размер пенсии для ликвидаторов Чернобыльской АЭС зависит от средней зарплаты, а те, кто не имеет степени утраты трудоспособности, рассчитывает на государственную пенсию

Пенсии для ликвидаторов Чернобыльской АЭС могут достигать более 14 тысяч гривен, но для определенной категории украинцев. Однако они все равно намного меньше, чем, например, у судей.

Размеры пенсий для ликвидаторов различаются в зависимости от группы инвалидности. Больше всего получают те, кто имеет первую группу, как объяснила Юрист судебной практики ЮК RIYAKO & PARTNERS Дарья Лялюк для "УНИАН".

Итак, в 2025 году ликвидаторы ЧАЭС, которые являются лицами с инвалидностью I группы, получают пенсии в размере 100% средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы, и которая учитывается при исчислении пенсии за предыдущий год. В текущем году средняя зарплата составляет 14308,36 гривны.

Для ликвидаторов аварии с ІІ группой инвалидности предусмотрено 80% от средней зарплаты. В то же время для ІІІ группы будет насчитываться 60%.

По ее словам, в текущем году пенсии для ликвидаторов должны вырасти на коэффициент 11,5%.

Однако есть случаи, когда ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС не имеют инвалидности. Они имеют право на государственную пенсию и дополнительные выплаты, в зависимости от категории. Сумма для каждой категории разная — от 56,94 до 474,5 гривны.

Для сравнения, мы возьмем пенсию судей в Украине в 2025 году. Они получают в среднем 108321,6 гривны. Эта сумма с начала года выросла на 1281 гривну. То есть разница в выплатах составляет 94 012,64 гривны, если брать максимальную суму в 14 308,36 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, может ли мужчина ожидать значительной пенсии в 2025, если его зарплата 30 тысяч, но он имеет стаж в 15 лет.