28 марта состоится Украинский Женский Конгресс в Черкассах

Участие в УЖХ примут его соучредительницы Елена Кондратюк, Мария Ионова и Светлана Войцеховская

В пятницу, 28 марта, в Черкассах состоится региональный Украинский Женский Конгресс. Об этом сообщает официальная страница Конгресса.

"Региональное измерение деятельности — очень важно для нас. Женщины играют особую роль во время войны. Они взяли на себя новые функции — для кого-то это изменение профессии или места жительства, для кого-то — волонтерство, уход за раненым мужем, управление бизнесом. Следовательно, нам необходимо говорить о роли женщины не только на общегосударственном уровне, но и на региональном", — говорится в сообщении на сайте УЖК.

Черкассы — аграрный край в центре Украины, в котором многие "мужские" до этого функции в условиях войны взяли на себя женщины. Он принял много внутренних переселенцев, что ставит новые вызовы и для тех, кто переехал, и для тех, кто принимает.

"Украинский Женский Конгресс стремится поддержать женщин, мотивировать, вдохновить на лидерские роли. Все важные изменения происходят снизу!" — отмечено на сайте Конгресса.

Конгресс будет продолжаться целый день. Дискуссии будут проходить на четырех платформах и будут посвящены лидерству женщин в местном самоуправлении и предпринимательстве, обучению финансовой грамотности, поддержке уязвимых групп женщин в сельской местности, вопросам усиления национальной идентичности.

Героини УЖК в Черкассах – прежде всего представительницы громад, местные депутаты, предпринимательницы, фермеры, активистки общественных организаций. Также участие в Конгрессе примут соучредители УЖК Елена Кондратюк, Мария Ионова и Светлана Войцеховская, народные депутаты, главы министерств, послы европейских стран и стран G7.

Украинский Женский Конгресс состоится в офлайн и онлайн форматах. Регистрация для участия в Конгрессе откроется в субботу, 15 марта.