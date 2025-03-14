28 березня відбудеться Український Жіночий Конгрес у Черкасах

Участь в УЖХ візьмуть його співзасновниці Олена Кондратюк, Марія Іонова і Світлана Войцеховська

У п’ятницю, 28 березня, у місті Черкаси відбудеться регіональний Український Жіночий Конгрес. Про це повідомляє офіційна сторінка Конгресу.

"Регіональний вимір діяльності — дуже важливий для нас. Жінки відіграють особливу роль під час війни. Вони взяли на себе нові функції — для когось це зміна професії чи місця проживання, для когось — волонтерство, догляд за пораненим чоловіком, управління бізнесом. Відтак нам необхідно говорити про роль жінки не лише на загальнодержавному рівні, а й на регіональному", — йдеться у повідомленні на сайті УЖК.

Черкаси — аграрний край в центрі України, в якому багато "чоловічих" до того функцій в умовах війни взяли на себе жінки. Він прийняв багато внутрішніх переселенців, що ставить нові виклики і для тих, хто переїхав, і для тих, хто приймає.

"Український Жіночий Конгрес прагне підтримати жінок, мотивувати, надихнути на лідерські ролі. Усі важливі зміни відбуваються знизу!" — зазначено на сайті Конгресу.

Конгрес триватиме упродовж цілого дня. Дискусії точитимуться у чотирьох платформах і будуть присвячені лідерству жінок у місцевому самоврядуванні і підприємництві, навчанню фінансової грамотності, підтримці вразливих груп жінок у сільській місцевості, питанням посилення національної ідентичності.

Героїні УЖК в Черкасах — перш за все представниці громад, місцеві депутатки, підприємиці, фермерки, активістки громадських організацій. Також участь у Конгресі візьмуть співзасновниці УЖК Олена Кондратюк, Марія Іонова і Світлана Войцеховська, народні депутатки, очільники міністерств, посли європейських країн і країн G7.

Український Жіночий Конгрес відбудеться в офлайн і онлайн форматах. Реєстрація для участі у Конгресі відкриється у суботу, 15 березня.