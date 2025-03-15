Эти два средства есть у вас на кухне: чем до блеска помыть окна в марте

Простые домашние средства помогут вымыть окна весной

Весной многие хозяйки начинают убирать жилище после зимы, особенно делают акцент на окнах. Ведь после зимней погоды, перепадов температур и осадков, стекло могло сильно загрязниться и потерять блеск. В этом вам помогут два простых ингредиента, которые точно есть на вашей кухне.

Отпечатки пальцев, разводы, следы от лапок животных или насекомых или просто грязь могут легко появиться на ваших окнах, пишет Express. И просто помыть их водой может не всегда сработать. А ведь так хочется, чтобы окна блестели и пропускали солнечный свет по-максимуму.

Как оказалось, есть два простых домашних средства, которые станут эффективным очистителем для окон. Речь идет о белом уксусе и средстве для мытья посуды. Согласитесь, эти средства точно есть у вас на кухне, и стоят не очень дорого.

Все что вам нужно — налейте в емкость четыре чашки теплой воды, добавьте две чашки белого уксуса и четверть стакана средства для мытья посуды. Тщательно размешайте раствор, смочите в нем чистую тряпку и помойте окна. Особое внимание уделяйте участкам с сильным загрязнением. После этого быстро протрите стекло сухими бумажными полотенцами и наслаждайтесь их чистотой.

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