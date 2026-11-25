Если дома есть питомцы, уборка может понадобиться чаще

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Отключите холодильник от розетки, отодвиньте его от стены и уберите пыль с конденсатора мягкой щёткой или пылесосом. Такая чистка помогает холодильнику лучше отводить тепло и не тратить лишнюю электроэнергию.

Издание Los Andes объясняет, что конденсатор отдаёт тепло, которое холодильник забирает из камеры. Когда решётку или трубки покрывают пыль и ворс, тепло отводится хуже и компрессору приходится работать интенсивнее, чтобы поддерживать нужную температуру.

Как убрать пыль с конденсатора

Отодвиньте холодильник настолько, чтобы можно было свободно добраться до его задней части. Если прибор тяжёлый, передвигайте его вдвоём: так проще не задеть мебель и не повредить пол.

Пройдитесь по решётке или трубкам мягкой щёткой либо соберите пыль пылесосом с подходящей насадкой. Работайте без нажима, чтобы не погнуть детали. Если грязь прилипла и щётка её не снимает, протрите этот участок слегка влажной тканью. Следите, чтобы вода не попала на электрические соединения.

Что делать с поддоном и сливом

У многих холодильников внизу сзади есть поддон, в который стекает вода при оттаивании. Со временем в нём скапливается грязь и появляется неприятный запах. Если поддон съёмный, выньте его по инструкции производителя и вымойте водой с моющим средством.

В поддоне скапливается грязь, из-за которой может появиться неприятный запах Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

У несъёмного поддона протрите только те участки, до которых можно добраться без разборки. Если доступ затруднён или рядом находятся электрические детали, лучше обратиться в сервис.

Проверьте и сливной канал: если он забит, вода перестаёт нормально уходить. Из-за этого возможны протечки и неприятный запах. Устраняйте засор только способом, который производитель рекомендует для вашей модели.

Когда включать холодильник и как часто его чистить

Прежде чем вернуть холодильник на место, убедитесь, что все детали высохли, а за корпусом не осталось щётки, насадки или других предметов. Оставьте между прибором и стеной зазор для вентиляции, указанный производителем.

Если при перемещении холодильник сильно наклоняли, загляните в инструкцию: в ней указано, сколько нужно подождать, прежде чем снова включить прибор в розетку.

Обычно заднюю часть холодильника чистят раз в шесть месяцев. Если в помещении много пыли, есть домашние животные или плохо циркулирует воздух, уборка может понадобиться раз в три-четыре месяца.

Как сообщал "Телеграф", из-за постоянных отключений света страдают не только люди. Скачки напряжения могут буквально сжечь бытовую технику, включая холодильники.