Следователи рассматривают версию о том, что деньги на выплаты поступали из мошеннических кол-центров

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

НАБУ призвало Офис генпрокурора зарегистрировать сведения о главе фракции "Слуга народа" Давиде Арахамии, но их до сих пор не внесли в реестр. Досудебное расследование дела о выплатах депутатам за голосования в Верховной Раде продолжается.

О ситуации в этом деле рассказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко в интервью "Украинской правде". По его словам, 27 декабря 2026 года истекает 12 месяцев досудебного расследования дела о выплатах, поэтому решение по нему должны принять до конца года.

Что следствие установило о выплатах

НАБУ сообщило о разоблачении организованной группы 27 декабря 2025 года. По версии следствия, в нее входили действующие народные депутаты, а деньги парламентариям передавали за голосование в Верховной Раде. В этом производстве подозрения получили пятеро депутатов, в частности заместитель председателя фракции "Слуга народа" Юрий Кисель.

Следователи проверяют несколько версий происхождения денег, которые использовали для выплат во время полномасштабного вторжения. Версию о колл-центрах, по словам Клименко, рассматривают потому, что способ получения и передачи средств похож на тот, который следствие зафиксировало в делах "Карфаген-1" и "Карфаген-2".

"Как мы видим из следствия, это не какая-то эпизодическая история. Это происходило на системной основе. Источники в разные периоды были разными", – сказал руководитель САП.

Почему сведения об Арахамии до сих пор не зарегистрировали

В октябре 2026 года Центр противодействия коррупции (ЦПК) подал заявление о возможной причастности Арахамии к организации выплат. В ЦПК ссылаются на судебные определения, согласно которым группу возглавлял депутат из руководства фракции "Слуга народа". Согласно материалам определений, этот депутат мог получить 85 тысяч долларов для дальнейшей передачи другим парламентариям. Еще одно обстоятельство, на которое указывает ЦПК, – обыски у помощника Арахамии в конце 2025 года.

По сообщению ЦПК, 4 ноября 2026 года Высший антикоррупционный суд обязал исполняющего обязанности генерального прокурора Антона Ковальского внести сведения о главе фракции в Единый реестр досудебных расследований. Как отметил Михаил Ткач во время интервью, Ковальский этого не сделал.

"Факты, изложенные в заявлении, невозможно проверить без начала досудебного расследования. Сейчас единственный способ проверить изложенное в заявлении – начать расследование", – пояснил Клименко.

Кто имеет право начать расследование в отношении депутата

Клименко подчеркнул, что начать расследование в отношении народного депутата имеет право только генеральный прокурор. НАБУ и САП, по его словам, давно предлагают предоставить антикоррупционным органам полномочия самостоятельно начинать такие расследования и проводить следственные действия, в частности негласные.

Как сообщал "Телеграф", НАБУ и САП разоблачили организацию, которая, по версии следствия, обеспечивала работу 52 мошеннических кол-центров примерно с 2700 сотрудниками. К ее деятельности, по данным следствия, были привлечены как минимум 12 человек, среди них – действующие должностные лица СБУ, Офиса генерального прокурора и Национальной полиции. Следователи проверяли возможную причастность участников к нападениям, похищениям людей и нанесению телесных повреждений. НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам.